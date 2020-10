Joao Félix lidera la victoria del Atleti en El Sadar ante un digno Osasuna

Convincente victoria del Atlético de Madrid frente a Osasuna en un disputado partido en El Sadar. Los rojiblancos estuvieron liderados por un gran Joao Félix que marcó dos tantos y pudo haber hecho un hat-trick de no haber estrellado contra el poste un penalti. El primer tanto del luso ya había llegado tras convertir una pena máxima [Narración y estadísticas: Osasuna 1-3 Atlético de Madrid].

Osasuna lo intentó hasta el final y recortó diferencias con un gol de Budimir en el minuto 80, pero el tanto de Lucas Torreira casi al final del partido hacía justicia a un Atleti que fue superior, sobre todo en pegada, aunque pudo cerrar el choque mucho antes, ya que los colchoneros perdonaron en exceso en la segunda mitad.

El encuentro comenzó un tanto descontrolado con los dos equipos buscando el gol desde el pitido inicial. Enric Gallego a punto estuvo de poner el primer tanto en el minuto 2 de encuentro, pero el Atlético no se amilanó y respondió con una ocasión de Koke, que cerca estuvo de aprovechar una buena internada de Marcos Llorente por la derecha para hacer el primero. Los dos equipos salían a tumba abierta.

Las disputas entre ambos conjuntos marcaron los compases iniciales, al igual que las entradas por banda. Tanto Osasuna como Atleti buscaban hacers daño por los costados. A pesar de que el cuadro navarro disfrutaba de la posesión del esférico, los rojiblancos no sufrían, y cerca estuvieron de hacer el primero de nuevo con una inmejorable ocasión de Joao Félix en el minuto 25. El portugués no aprovechó un gran pase de la muerte de Ángel Correa y con todo a favor no consiguió conectar bien con el esférico cuando solo tenía que empujarla dentro de a portería.

Osasuna quiso responder rápidamente con un disparo lejano de Roncaglia que a punto estuvo de sorprender a Oblak. El defensor rojillo controló con el pecho y sin dejarla caer la empaló con violencia, pero se marchó alto por muy poco. Los locales mantenían el peso del juego mientras que el equipo del Cholo se entragaba a las contras y a la velocidad. Los de Arrasate tuvieron un nuevo acercamiento tras una entrada por banda izquierda y un remate en el segundo palo que pudo haber abierto el marcador, pero el balón se marchó rozando el poste.

Joao Félix golpea primero

Quien sí abrió el marcador en el minuto 43 fue Joao Félix. El delantero luso anotó el primer gol del partido de penalti. Vitolo recibió un pase precisamente de Joao Félix y se coló por el perfil izquierdo del área osasunista. Justo cuando llegaba a línea de fondo, muy cerca del área pequeña, Roncaglia cargó contra él por detrás derribándolo. El colegiado no lo dudó, pena máxima. Y Joao Félix no desaprovechó el regalo para poner al Atleti por delante antes del descanso.

Joao Félix celebra uno de sus goles frente a Osasuna La Liga

Tras la reanudación, los del Cholo Simeone salieron en tromba con la intención de cerrar el partido. En el minuto 46, unas manos en el área de Osasuna fueron decretadas de nuevo como penalti previa consulta del VAR. Sin embargo, esta vez Joao Félix no acertó. Repitió lanzamiento raso, ajustado a su izquierda, pero el balón se estrelló en el poste. Correa mandó alto el rechace. Y cuatro minutos más tarde, era el argentino quien se estrellaba contra el palo tras un buen disparo desde la frontal.

El Atlético había salido con otra cara a la segunda mitad mientras Osasuna intentaba sacudirse el vendaval, aunque estaba concediendo demasiadas ocasiones y dejando demasiados espacios a la espalda de su defensa. De nuevo Correa y Vitolo tuvieron el segundo en sus botas, pero ambos perdonaron.

Quien de nuevo no perdonó fue la estrella rojiblanca Joao Félix, que recibió un sensacional pase de Correa en profundidad para anotar el segundo con un disparo seco a media altura y pegado al palo corto de la meta de Sergio Herrera. Ahora sí, el Cholo respiraba más tranquilo en la banda y veía la victoria más cerca que con el 0-1.

Osasuna no se rinde

No obstante, Osasuna no se rindió y siguió yendo arriba para buscar el tanto que recortara diferencias y les permitiera soñar, al menos, con el empate. Primero avisó Roberto Torres con un gran derechazo desde fuera del área a bote pronto, pero el extremo navarro se encontró con la genial estirada de Oblak. Sin embargo, en el minuto 81, llegó el tanto de Budimir de cabeza. El delantero de Osasuna aprovechó un centro lateral para ganarle la partida a Savic y reducir la desventaja.

Los de Arrasate soñaban con el empate, pero ya en la recta final, Lucas Torreira puso la sentencia definitiva con zurriagazo impresionante desde dentro del área que supuso su primer gol como jugador del Atlético de Madrid y la tranquilidad definitiva. Finalmente, los rojiblancos, vestidos este sábado de verde fosforito, se llevaron los tres puntos de El Sadar.

Osasuna 1-3 Atlético de Madrid

Osasuna: Sergio Herrera; Roncaglia (Nacho Vidal, 84'), Unai García, David García, Íñigo Pérez; Rubén García, Oier (Torró, 59'), Moncayola, Jony (Roberto Torres, 68'); Adrián (Budimir, 68'), Gallego (Kike Barja, 68').



Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Correa (Lemas, 86'), Koke, Herrera, Vitolo (Felipe, 91'); Joao Félix (Torreira, 85'), Llorente.



Goles: 0-1, 43' Joao Félix, de penalti. 0-2, 70' Joao Félix. 1-2, 85' Budimir. 1-3, 88' Lucas Torreira.

Árbitro: Xavier Estrada (Comité catalán). Mostró amarilla a Sergio Herrera, de Osasuna, y a Koke y Llorente.



Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio El Sadar a puerta cerrada.