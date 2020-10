Koeman cumple su palabra con Riqui Puig: de aconsejarle una cesión a no contar con él

Ronald Koeman apenas ha tomado decisiones desde que llegó al FC Barcelona. Pidió fichajes y la mayoría no se han cumplido por las dificultades económicas. Pero, lo que sí dejó claro, es que no encontraba sitio en su planificación al joven Riqui Puig. El canterano de La Masía era una de las perlas más cuidadas del equipo y, con la llegada del holandés, se le buscó una salida.

Un movimiento del técnico que generó mucha polémica. Riqui Puig no entraba en sus planes y el jugador se enteraba en el tramo final del mercado de fichajes. Fue tal la relevancia de esa noticia que hasta Koeman tuvo que salir a explicar lo que había ocurrido. El entrenador del Barcelona, ante los medios, suavizó lo sucedido. Según afirmó, solo le había trasladado al joven jugador que no iba a tener muchos minutos y que lo mejor era una cesión.

"Le recomiendo que se vaya cedido para que pueda seguir creciendo, igual que pasa con otros jugadores jóvenes del equipo". Una sentencia que finalmente se ha acabado cumpliendo. Riqui Puig no cuenta para Koeman y los minutos que le ha dado en el terreno de juego hablan por sí solos. Además de quedarse fuera de la convocatoria para la próxima jornada de La Liga, Riqui Puig solo ha disfrutado de tres minutos en lo que va de temporada.

Suplente en la goleada de Champions, en el gran triunfo ante la Juventus y en cuatro de los cinco encuentros de liga disputados. Su única presencia se reduce a los tres minutos que disputó ante el Getafe. Un encuentro que, además, no se recuerda de la mejor manera en las filas azulgranas al haber sumado una dura derrota en Madrid.

Los minutos de Riqui Puig chocan con la apuesta por canteranos como Ansu Fati o jóvenes talentos como Pedri. Koeman sí les ha dado relevancia y, de hecho, su confianza es máxima. Tanto que les otorgó la titularidad ante el Real Madrid en el ansiado Clásico.

Frente a los tres minutos de Puig están los 399' disputados por Ansu Fati en los que ha anotado hasta cinco goles entre Liga y Champions. Por su parte, Pedri reduce la cifra a 327' minutos y un gol en su cuenta particular. Cifras muy superiores a las de Riqui Puig y que confirman el aviso de Koeman hizo en su día.

Dudas en su continuidad

La situación de Riqui Puig podría cambiar si Koeman no continúa en el conjunto catalán. Y es que mantener el puesto no será algo fácil. Tras la dimisión de Josep Maria Bartomeu, la carrera por la presidencia ya ha comenzado y el asunto del entrenador será una de las bazas de los candidatos. Alguno de los aspirantes avanzó que no confiaba en Koeman y otros han situado a Pep Guardiola como objetivo, aunque el catalán ha negado la mayor.

[Más información - El directivo del Barça que habló de "puto escándalo" en El Clásico se presentará a presidente]