Jorge Jesús 'destroza' al Barça por las comparaciones con su Benfica: "No tiene nada"

El Benfica de Jorge Jesús se ha convertido en una de las revelaciones de Europa. El equipo lisboeta suma sus partidos por victorias a excepción de su pinchazo en la fse previa de la Champions League. Cinco de cinco en la liga portuguesa y dos en dos en Europa League acreditan a las 'águilas' como una de las sorpresas positivas. Y eso provoca que hasta les comparen con el Barcelona.

El Standard Lieja visitó este jueves al Benfica y en las filas del equipo belga estaba Mehdi Carcela, que jugó en Lisboa en la temporada 2016/2017 y también es exjugador del Granada. Su equipo cayó derrotado y tras el partido elogió a su exequipo con unas palabras que impresionaron a más de uno.

"Creo que llegará a la final (de la Europa League) y ¿por qué no ganar? A Jorge Jesús le gusta mucho tener el balón, en la primera parte tuvimos muy poca posesión. Con Pizzi y Taraabt, el Benfica parece el Barcelona", dijo Carcela.

Pizzi celebra su gol con el Benfica Twitter

Sobre la comparación le preguntarían a Jorge Jesús en rueda de prensa y, lejos de agradecer las palabras, el técnico de 66 años respondió a su manera y se quiso desmarcar del supuesto parecido de su equipo con el de Ronald Koeman: "No diré que al Barcelona. Al de hace unos años, sí, pero el de ahora no tiene nada", respondía primero tras el partido ante el Standard.

"No quiero que se parezca al de ahora, no me importaría al otro. Este Benfica tiene una idea de juego cada vez más identificada por los jugadores, confían cada vez más en ella y van apareciendo cada vez más...", añadió.

Lo que está claro es que el nuevo Benfica de los Vertonghen, Darwin Núñez, Everton, Otamendi, Pedrinho, Waldschmidt, Gilberto o Todibo (cedido precisamente por el Barça) ya carbura y se ha ganado un hueco entre los favoritos a levantar el título de la Europa League a final de temporada.

Victoria ante el Standard

Dos goles de Pizzi, uno de penalti, propiciaron este jueves el triunfo del Benfica ante el Standard Lieja (3-0) en la segunda jornada del Grupo D de la Liga Europa. El conjunto de Jorge Jesús selló el triunfo en la segunda parte ante un rival que aún no ha puntuado.

Pizzi abrió el marcador en el 49 al transformar un penalti igual que el alemán Gian Luca Waldschmidt, que ejecutó el segundo. A diez del final, Pizzi redondeó la victoria del cuadro luso que, con seis puntos, los mismos que el Rangers, comanda la tabla del cuarteto.

