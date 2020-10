Alcácer firma un nuevo doblete y salva a un Villarreal dudoso ante el Qarabag

El Villarreal sigue invicto y líder de su grupo en la Europa League tras un nuevo encuentro marcado por los goles. El cuadro de Unai Emery no convenció, pero logró remontar ante un gran Qarabag con Paco Alcácer anotando otro doblete [Narración y estadísticas: Qarabag 1-3 Villarreal]

El duelo no comenzó del todo cómodo para el Submarino Amarillo. Bien plantado el Qarabag y sin miedo alguno a tener la posesión, el Villarreal se veía descolocado. No controlaban el partido y apenas generaban ocasiones. Y eso que el Qarabag no jugaba en su campo habitual, trasladado a Turquía por la guerra entre Azerbaiyán y Armenia que en las últimas semanas se ha intensificado.

No les desconcentró lo más mínimo. Incluso les motivó para salir a por todas ante el Villarreal. Las ocasiones no llegaban y, cuando lo hicieron, fueron para el Villarreal. Bacca y Peña se estrellaron con el poste. Trigueros con el portero. Pero nada. Al descanso sin terminar de convencer.

El Qarabag domina; Alcácer salva

La segunda mitad estuvo marcada por la superioridad local. Mucho mejor en ataque, poniendo en apuros a un Villarreal que aunque restaba posesión al cuadro azerí, no conseguía sentirse cómodo en el terreno de juego. Entre avisos, pero sin mayores problemas, se desarrolló un partido que podía haberse resumido en los 15 minutos finales.

El Qarabag celebra un gol en Europa League Reuters

Y es que fue ahí cuando los goles empezaron a llegar tras un encuentro sin gran puntería. Corría el minuto 78 cuando Kwabena recibía en el área y con su pierna derecha remataba para batir a Rulli. El Qarabag certificaba así lo que estaba suciendo en minutos anteriores. Tanto rondar el área del Villarreal tenía su resultado.

A los de Emery se les ponía difícil el encuentro. El resultado de la derrota podía ser merecido visto lo ocurrido durante todo el partido. Sin embargo, de nuevo tirando de heroica, el Submarino Amarillo le dio la vuelta a la situación casi de forma inminente. Dos minutos después del 1-0 llegaba el empate con un Yeremi Pino que, tras asistencia de Trigueros, la mandaba al fondo de la red. Un jugadón individual del joven de 18 años que tomó la directa por banda y, escorado, la coló en el palo corto del portero.

Reflejo de que el resultado no era el esperado fue que rápidamente recogió el balón para volver a sacar de centro. Querían culminar la remontada. Y así fue.

Paco Alcácer, que había entrado en el 75' por Kubo, se echaba el equipo a la espalda para hacerse con el triunfo. Como sucediera en la primera jornada ante el Sivasspor, el ex del Valencia se vestía de líder en ataque y cambiaba radicalmente la noche. Primero en el 84 y posteriormente en el 96' de penalti. El Villarreal cerraba con un 1-3 que bien podía haber sido 1-0. Malas sensaciones, pero aspectos positivos como que mantienen el liderato y que Alcácer sigue intratable.

Qarabag 1-3 Villarreal

Qarabag: Sahruddin, Abbas, Mammadov, Medina, Guerrier; Qarayev, Andrade (Ibrahimli, 90'), Jaime Romero (Matic, 61'), Ozobic (Emreli, 61'), Zoubir (Jafarguliyev, 82') y Owusu.

Villarreal: Rulli, Peña, Foyth (Funes Mori, 90'), Pau Torres, Costa (Moi Gómez, m.75); Iborra, Trigueros, Pedraza, Chukwueze (Álex Baena, 86'), Take Kubo (Yeremy, 75') y Bacca (Alcácer, 75')

Goles: 1-0, 78' Owusu.- 1-1, 80' Yeremy; 1-2, 84' Alcácer; 1-3, 95' Alcácer (p).

Árbitro: Pavel Orel (CZE). Sacó tarjeta amarilla por el Qarabag a Jaime Romero, Andrade y Ozobic. Por el Villarreal a Iborra.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Europa League disputado sin público en el estadio Başakşehir Fatih Terim de Estambul debido al conflicto armado de Azerbaiyan contra Armenia.