Koeman se pronuncia sobre la dimisión de Bartomeu: "Había mucha movida"

La dimisión de Josep Maria Bartomeu aún no había sido valorada por ningún miembro del FC Barcelona. Sin embargo, tras el triunfo del conjunto catalán en la segunda jornada de Champions, Ronald Koeman se tuvo que enfrentar a las preguntas de la prensa sobre el tema de mayor relevancia en los últimos días en Can Barça.

El técnico azulgrana, que además fue la apuesta de Bartomeu para esta nueva etapa, ha reconocido que "había mucha movida" en el entorno culé por la situación de la directiva. "No puedo decir que me haya sorprendido", ha explicado Koeman ante la insistencia de la prensa. "Había mucha movida en este tema y el presidente habrá tomado esa decisión por el bien del club y por circunstancias de las que yo no puedo opinar".

Koeman, que no cuenta con el apoyo de todos los candidatos a la presidencia del club y que por ello podría verse obligado a dejar el cargo, ha dejado claro que "si hay algo que cambia", le "tienen que hablar". Su único objetivo ahora es "mejorar los resultados" y el juego del equipo. Y solo en eso van a poner su atención porque "las cosas extradeportivas" no están en sus manos. "No estoy liberado, ni mucho menos", ha explicado, porque "cada uno tiene su pensamiento" sobre lo ocurrido en el Barça.

🔊 @RonaldKoeman: "@Pedri ha demostrat molta tranquil·litat tot i la seva edat. Serà un gran jugador per al Barça" #JuveBarça pic.twitter.com/mLaPD8dNRx — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 28, 2020

Lo que no le cabe duda es que la situación no afecta al equipo, pues sino no habrían logrado hacer "un partido como el de hoy". Por ello, Koeman ha repetido en varias ocasiones que tienen que "pensar en la parte deportiva" y poner su "energía en el fútbol". De momento, el primer día sin Bartomeu en el cargo acabó con un gran triunfo ante la Juventus con varios nombres propios.

Griezmann, una de las dudas y que salió de titular, cumplió aunque sin ver portería. Koeman le trasladó su apoyo "el gol va a llegar seguro" tras una noche en la que la puntería no fue una de sus cualidades. "Lo de Griezmann es mala suerte".

Messi celebra un gol con el FC Barcelona @FCBarcelona_cat

Messi, clave

El delantero argentino no tuvo un gran partido en El Clásico ante el Real Madrid. Más allá de una gran primera parte, donde además se encontró con Courtois, el argentino no creó peligro en los segundos 45 minutos y el Barcelona lo echó en falta. Sin embargo, ante la Juventus estuvo activo durante todo el encuentro y terminó con el gol de la sentencia. Messi, tras el adiós de Bartomeu, puede ser otro debido a su mala relación.

La imagen que refleja su satisfacción por la victoria es la del abrazo con Koeman al término del encuentro. El técnico, como era de esperar, tuvo que dar detalles sobre ese pequeño encuentro tras la jornada de Champions. El holandés explicó que "nunca ha sido complicada" su relación con Messi. Es más, el entrenador subraya que su trabajo ha sido perfecto desde que se reincorporó a los entrenamientos. Su única pega, al menos tras ganar a la Juve, es que "hay que sentenciar antes".

[Más información - La sanción que la RFEF puede imponer a Koeman por sus declaraciones contra el VAR]