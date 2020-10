Bartomeu, contra las cuerdas: podría presentar su dimisión este lunes junto a sus directivos

Josep María Bartomeu y su junta directiva podrían estar sopesando la dimisión. Tras la derrota en El Clásico el sábado frente al Real Madrid y la horrible situación institucional que atraviesa la entidad, el presidente y todo su equipo podrían renunciar a su cargo este mismo lunes tras la junta que llevarán a cabo para aprobar el cierre económico y el presupuesto.

El Barça ha emitido una carta a la Generalitat de Cataluña para pedir el aplazamiento del voto censura tras ser declarado en la comunidad catalana el estado de alarma. Desde el club entienden que si se le pide a la población que se quede en casa y no salga, no se les puede pedir que acudan a ejercer su derecho al voto en este referéndum.

La junta se reunirá mañana para aprobar el cierre del presupuesto de la temporada y debatirá si es necesaria la realización del referéndum en este momento, ya que son conscientes de que tarde o temprano se tiene que realizar, pero no consideran que sea el momento oportuno ya que muchos de sus socios son de alto riesgo.

Josep María Bartomeu, durante el partido entre el Barça y el Sevilla EFE

El asunto del posible retraso del voto de censura es realmente extraño, ya que, minutos antes de que el presidente en funciones de la Generalitat de Catalunña, Pere Aragonés, y la Consellera de Presidencia y Portavoz de la Generalitat pidieran al gobierno central la declaración del estado de alarma y a sus ciudadanos que se quedaran en sus casas, habían escrito al Barça para informarles de que no veían impedimento alguno en realizar el referéndum.

Así le fue comunicado al CEO del Barça Óscar Grau a través de una carta. Esta decisión fue recibida de forma muy sorprendente en la cúpula del conjunto azulgrana, ya que, incluso se está planteando la posibilidad de retrasar las elecciones al Parlamento de Cataluña previstas para el 14 de febrero. Debido a esta decisión podría conformarse el órdago de Josep María Bartomeu.

Bartomeu, dispuesto a dimitir

Si el FC Barcelona recibe una respuesta en la mañana del lunes por parte de la Generalitat y esta no retrasa el referéndum debido a la nueva situación sanitaria, el presidente del Barça estaría dispuesto a presentar su dimisión y la de toda su junta directiva como señal de protesta.

Bartomeu hablando con un fondo con banderas independentistas

El club quiere transmitir una imagen de preocupación por la situación sanitaria y por la integridad física de sus socios y por ello, si la Generalitat no para el proceso, intentarán hacerlo ellos mediante una posible dimisión. El club estaría dispuesto a celebrar este referéndum, a pesar de que han puesto muchos impedimentos para que se lleve a cabo y de que han dejado que se agote el plazo en el que era obligatorio realizarse, pero siempre y cuando fuera en una situación segura para sus socios, los cuales muchos de ellos superan los 60 años.

Este lunes el Barça tendrá que cerrar el ejercicio económico de la temporada pasada y aprobar el presupuesto del curso 2020/2021, los cuales deberán ser presentados ante una Asamblea de Socios Compromisarios, para la cual todavía no hay fecha. El club cree que esta es otra prueba por la cual no se debe realizar el referéndum al igual que no se sabe cuándo se realizará dicha asamblea.

Si el Barça no recibe una respuesta de la Generalitat o si la propia Generalitat no detiene el proceso, el club tiene la obligación de anunciar antes de doce de la noche del lunes la convocatoria del referéndum del voto de censura para los días 1 y 2 de noviembre. En caso contrario, incumpliría con los estatutos del club.

