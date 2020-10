Ansu Fati hace historia en El Clásico ante el Real Madrid de Liga

El Barcelona no pudo sentenciar al Real Madrid. El Clásico acabó con victoria para los de Zidane. Un triunfo que los blancos buscaron desde el pitido inicial. Intensidad y actitud que se tradujo en poner contra las cuerdas al eterno rival y obtener el premio del gol a los cinco minutos. Fede Valverde puso el 0-1, pero Ansu Fati tan solo tres minutos después ya había empatado el choque.

Con este gol, el joven futbolista se convirtió en el primer jugador menor de 18 años en marcar un gol en un Clásico a lo largo de toda la historia de La Liga. Ansu logró esta hazaña con tan solo 17 años y 358 días. Este próximo 31 de actubre, es decir, en tan solo una semana, Fati cumplirá la mayoría de edad, pero antes de eso ya sabe lo que es marcar con la elástica azulgrana en Liga, Champions y también en El Clásico.

¿Dónde está el techo de Ansu Fati? Esta es una pregunta que comienza a revolotear en las cabezas de todos los amantes del fútbol. El delantero comienza a quitarse de encima la etiqueta de promesa para convertirse en una auténtica realidad. Sin complejos, hace gala de su velocidad, capacidad de desborde y olfato goleador sea el que sea el rival que se pone por delante.

Ansu Fati celebra su gol en El Clásico con Jordi Alba Reuters

Su gol ante el Real Madrid no es producto de la casualidad. Es cierto que tal vez no sea el tanto más espectacular que ha marcado el canterano culé, pero también hace falta estar ahí en el preciso momento para empujar el balón hasta el fondo de las mallas de la portería rival.

Esta marca histórica en la historia de los Clásicos, y también de La Liga, ha dejado un sabor agridulce al propio protagonista y al barcelonismo, ya que no llegó de la mano de una victoria que hubiera supuesto una crisis total en el eterno rival, después de que los de Zidane acumulasen dos derrotas consecutivas frente a Cádiz y Shakhtar Donetsk.

El heredero

El talento de Ansu Fati no ha dejado indiferente a nadie e incluso Luis Enrique ha caído rendido ante sus encantos. Ya ha debutado con la selección española y parece muy complicado imaginarse a la Absoluta sin el joven futbolista del Barcelona de cara a la Eurocopa que se celebra el próximo verano.

Ferland Mendy protege el balón ante Ansu Fati, en El Clásico de la jornada 7 de La Liga Reuters

No es ninguna locura que muchos vean en Ansu Fati al heredero de Leo Messi. De hecho, el argentino no acaba de arrancar esta temporada después de anunciar que quería abandonar Can Barça cuanto antes. Lo que hace unos años hubiera supuesto un dolor de cabeza irreparable, ahora se ve como un mal asumible.

Se habla aquí del adiós del '10' y es que entre el club y su afición comienzan a ver a Ansu como la gran estrella de este nuevo Barça. Solo el tiempo dirá si esto acaba siendo así, pero lo que parece claro es que ha nacido una estrella. Fati apunta a dar muchas alegrías al barcelonismo y también a los aficionados españoles cuando juegue con la Selección.

