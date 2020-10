Bibiana Steinhaus, la árbitra pionera que enfadó a Guardiola y lo deja tras una polémica misógina

"El fútbol no solo pierde una árbitra excelente sino también una gran personalidad y una pionera en un bastión masculino". Con esas palabras se despedía Fritz Keller, el presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), de Bibiana Steinhaus. Su nombre a algunos no le sonará, pero es una mujer que hizo historia en el fútbol de élite al convertirse en la primera árbitra en una máxima categoría de las cinco grandes ligas europeas.

Esta semana anunció su retirada. A los 41 años puso punto y final a su carrera como árbitra tras lograr colarse en un mundo de hombres y demostrar que las mujeres también pueden (y merecen) tener más oportunidades en el fútbol profesional. Ellas también son árbitras. Y se la despidió por la puerta grande, siendo su último partido la Supercopa alemana entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund.

Su despedida del fútbol profesional pilló a muchos por sorpresa y en su anuncio, que llegó el mismo día del partido, no dio un motivo. "Después de sopesar cuidadosamente muchos factores he decidido poner fin a mi carrera nacional e internacional", comunicó la alemana. "Cuando llegue el momento" hablará sobre las razones por las que ha tomado esta decisión en un momento de su carrera en el que ya estaba asentada en la élite.

Porque no hace tanto que Steinhaus llegó a la Bundesliga. De profesión policía, con un físico portentoso y sus 1,81 metros de altura, tuvo autoridad para hacerse respetar. Esta pionera del arbitraje fue escalando llegando a pasar diez años como colegiada en la Bundesliga II (segunda división alemana). Llegó a ejercer de cuarta árbitra en Primera antes de dar el salto definitivo y ahí protagonizó una sonada polémica.

Su rifirrafe con Guardiola

Bibiana Steinhaus es la árbitra con la que se encaró Pep Guardiola en 2014 en un partido de la Bundesliga contra el Borussia Mönchengladbach (0-0). El técnico catalán fue hacia ella hecho una furia y le llegó a tocar, lo que no sentó nada bien a Steinhaus que le respondió: "No me toques". Aquella escena montó un enorme revuelo y a Pep se le tildó de actuar de manera machista. Bibiana no habló al respecto.

Por su buen hacer en el silbato le llegó su momento en 2017 cuando fue ascendida a la Bundesliga. Un hecho que pasó a la historia por el camino que abrió a otras mujeres. Se estrenó en un Hertha Berlín - Werder Bremen y ha arbitrado en total 23 partidos en Primera y no ha mostrado una sola tarjeta roja, lo que la diferencia de todos sus colegas masculinos. Además ha estado en tres Mundiales, tres Eurocopas femeninas y en unos Juegos Olímpicos.

Pareja sentimental de Howard Webb

Bibiana, nacida en Hannover (Alemania), es también conocida por ser la pareja sentimental de Howard Webb, árbitro ya retirado que en nuestro país siempre será recordado por pitar la final entre Holanda y España en el Mundial de Sudáfrica de 2010 y nunca mostrar aquella roja merecida a Nigel de Jong por su patada de kárate a Xabi Alonso. Webb vive en Nueva York, la crisis del coronavirus les distanció y algunos rumores apuntan que eseo pudo haber sido un motivo para que Steinhaus terminara su carrera.

Bibiana Steinhaus, durante la Supercopa alemana EFE

Irán vetó su despedida

Pero, tristemente, su merecida despedida por todo lo alto en la Supercopa alemana se vio empañada por un acto misógino. El partido se retransmitió por todo el mundo -la categoría de los equipos lo merecía-, menos en Irán. La principal televisión del país canceló la retransmisión del choque. ¿Por qué? Porque Bibiana, es decir una mujer, fue la encargada de arbitrarlo.

Ya le ocurrió en febrero del año pasado. Steinhaus arbitró un Bayern - Augsburgo y la emisión del partido fue vetada en Irán. El sector más conservador de la República Islámica es el que controla la televisión pública de un país con un estricto código de vestimenta que obliga a las mujeres a cubrirse: los pantalones cortos de la árbitra están vetados. Una mala noticia que enseña el largo camino que todavía falta por recorrer para que el hecho de que una mujer arbitre en Primera no sea noticiable.

"El fútbol necesita más mujeres como Bibi", despidió el diario alemán Bild a Steinhaus. Razón no le falta. Por todo lo que luchó hasta llegar arriba, siendo ninguneada por el anterior presidente de la DFB solo por ser mujer, y a la que ahora una polémica misógina no debería arruinar el adiós que se merece.

