Koeman y el fichaje de un delantero: "Es bueno tener un '9' para tener otro plan"

Tres jornadas han tenido que esperar los aficionados del Barcelona para ver a su equipo en acción. Pero llegó el día y los culés dieron la primera alegría de la temporada a sus seguidores. Victoria por 4-0 frente al Villarreal, el primer triunfo oficial de la 'era Koeman'.

El entrenador holandés analizó tras el partido el triunfo de sus nuevos pupilos y puso de relieve a Ansu Fati, del que dijo que "tiene que buscar su regularidad en su juego y en su rendimiento". El joven futbolista marcó los dos primeros goles del Barça, pero Ronald Koeman le pide más, aunque no ha querido obviar que "tiene un gran futuro" por delante.

También habló sobre Griezmann, a quien se vio más desaparecido y que fue sustituido en el minuto 78. Para el francés derrochó confianza y paciencia: "Estoy contento con su trabajo y con su rendimiento. A mí no me importa que marque". Aunque sí que afirmó que no le importaría tener a otro delantero en su plantel: "Siempre es bueno tener otro delantero, para tener otro plan de arriba".

Ansu Fati celebra el gol del Barcelona ante el Villarreal Reuters

Antes de finalizar, el que hasta hace tan solo unas semanas era el seleccionador de la Oranje dedicó unas palabras a Luis Suárez, que horas antes se había salido en su debut con el Atlético de Madrid: "Le deseo toda la suerte, pero tenemos que pensar en nosotros mismos, en mejorar el juego".

Análisis del partido

"Estoy contento de la primera parte. Cuatro goles, ritmo, cambio de posiciones arriba.... Una gran primera parte".

Sobre el rival

"Estoy muy contento por el juego, sobre todo en la primera parte. Hemos dominado al contrario. El Villarreal tiene grandes jugadores. Hemos robado balones y la transición ha sido óptima".

Actuación de Ansu Fati

"Es un jugador joven que tiene que buscar su regularidad en su juego y en su rendimiento. Ha demostrado que tiene un gran futuro y estoy contentísimo después de su partido de hoy. Una de mis críticas en el amistoso ante el Elche es que su rendimiento no había sido óptimo y le he dicho que hoy sí, que ha hecho un gran partido. Su profundidad ha sido enorme. Hemos aprovechado su calidad porque lo sabemos".

El sistema y su importancia

"Lo importante es si tienes el tipo de jugadores para jugar con ese sistema y creo que sí. Lo único que no ha salido bien en la segunda parte fueron las pérdidas en la segunda parte, pero vamos a coger el ritmo óptimo".

¿Le cuesta a Griezmann?

"Es una posición desde la banda derecha hacia dentro. En nuestra manera de pensar no tiene por qué jugar fuera, sino dentro. Estoy contento con su trabajo y con su rendimiento. A mí no me importa que marque".

Fichaje de un '9'

"Siempre es bueno tener otro delantero, para tener otro plan de arriba. Pero se puede jugar sin un nueve arriba. Estamos trabajando y ojalá podamos ocupar la posición de '9'".

Luis Suárez

"Le deseo toda la suerte, pero tenemos que pensar en nosotros mismos, en mejorar el juego".

