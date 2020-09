Koeman: "Parece que he sido yo el malo de la película con Luis Suárez"

Ronald Koeman compareció en rueda de prensa de forma telemática antes de una nueva jornada de La Liga, la que será la primera para el equipo catalán y en la que se enfrentarán al Villarreal este domingo a las 21:00 horas en el Camp Nou.

El técnico holandés analizó la actualidad de su equipo y respondió a preguntas sobre jugadores que están en plantilla y sobre los que no, como Luis Suárez. El entrenador del FC Barcelona además afirmó que cuenta con los jugadores jóvenes de la plantilla, aunque depeden de su rendimiento.

También tuvo palabras para dos de los líderes de su nuevo proyecto. Leo Messi, del que aseguró que sigue siendo un ejemplo en los entrenamientos a pesar de que estará dolido por haber perdido un amigo como Súarez, y sobre Coutinho, en el que tiene puestas muchas esperanzas.

El equipo está preparado

"Puede ser que los partidos oficiales sean diferentes, pero estamos preparados. Hemos hecho un buen trabajo estas semanas".

"Estamos preparados. Claro que nos falta ritmo de partidos, pero para conseguirlo hay que jugar. Debemos poner energía en las cosas que tienes en tus manos. Lo que venga de fuera no nos interesa".

Puede haber más bajas y fichajes

"Siempre es importante hablar sobre los jugadores que están y no de los que faltan. Pueden salir más futbolistas, pero debemos centrarnos en los que tenemos. Estamos listos para el inicio de LaLiga, que es complicado. Va a ser muy duro, pero ya veremos qué pasa con los jugadores".

"Nada está descartado, pero solo hablo de los jugadores que están. No puedo hablar de posibles fichajes".

La tristeza de Messi

"Es normal que Messi esté triste cuando un amigo suyo se va del club. Pero Leo ha sido un ejemplo para todos en los entrenamientos y en los partidos. Ni un día he visto una sesión en la que no esté listo. Ha demostrado un gran compromiso, no tengo ninguna duda sobre él en este sentido".

El enfrentamiento con Luis Suárez

"Parece que yo he sido el malo de esta película porque detrás de mi llamada a Luis Suárez he demostrado respeto por él como persona y como jugador. Le dije que si se quedaba tendría complicado jugar, pero que sería uno más. Antes de firmar el club ya había tomado algunas decisiones y yo he apoyado estas decisiones. No es solo una cuestión mía".

La difícil situación de Riqui puig

"En el caso de Riqui Puig, hay mucha competencia en su posición. No es verdad que no cuente con él porque mañana estará en la lista de convocados. No es tema de dorsal".

"Los jóvenes tienen que jugar partidos. Si no puede ser con el primer equipo, tiene que ser con el Barcelona B. Si Riqui o Aleñá deciden quedarse van a tener oportunidades y entrenamientos para demostrar. Depende del rendimiento".

No hay un día tranquilo en el Barça

"Todos los entrenadores del Barcelona te dirán que nunca han tenido un día tranquilo. Sabía que si teníamos que hacer cambio habría gente en contra y gente a favor. Estoy en el club más importante del mundo y siempre hay mucha expectación. Ojalá tengamos un poco más de tranquilidad".

Rendido a Ansu Fati

"Ansu Fati es un gran talento. Pocos jugadores a su edad demuestran este nivel. Es joven y debe aprender cosas, pero si ha debutado en la selección absoluta significa algo. Es un jugador de futuro para el club, aunque a su edad es impresionante que tenga nivel para jugar en el primer equipo".

El equipo anda escaso de delanteros

"Necesitamos todos los delanteros que tenemos. Contamos con mucha gente arriba de mucha calidad. Tenemos que cambiar para tener gente fresca, pero es positivo que tengamos posibilidades de alternar los jugadores arriba".

"Tenemos muchos jugadores de calidad arriba. Dembélé, Ansu Fati... Si se queda así la plantilla tendremos que aceptarlo".

El nuevo sistema

"Tenemos que mejorar cosas. Es un sistema diferente a de los últimos años. Necesitamos tiempo. En los últimos partidos hemos visto al equipo con más ritmo de balón. Contra el Elche creamos ocasiones. Villarreal es un equipo fuerte, debemos presionar y robar lo antes posible los balones".

"El juego va a ser diferente, la forma de presionar al contrario va a ser diferente. En los nombres de los jugadores, tenemos que esperar. A partir del 5 de octubre cuando todo esté claro contestaré la pregunta. Siempre buscamos futbolistas para mejorar el equipo. Puede ser que los jugadores que quiera no pueden ser posibles por la situación financiera del club, pero esto lo acepto, ya lo sabía de antes".

Encantado con Coutinho

"Coutinho puede jugar de 10 o en banda izquierda con mucha calidad. Es un futbolista que le gusta ayudar al equipo defensivamente. Tiene buen disparo, juega bien al espacio... Me gusta y ojalá triunfe en el Barcelona esta temporada".

La baja de Ter Stegen

"Ter Stegen está lesionado, todavía estará un tiempo fuera. Le faltan un par de semanas más. Estoy muy contento con Neto, está trabajando muy bien, es un muy buen portero. Tenemos dos metas jóvenes que pueden aprender".

