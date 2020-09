Morata movió 200 millones en el mercado y nunca superó los 20 goles al año: ¿está sobrevalorado?

Álvaro Morata abandona el Atlético de Madrid para jugar en la temporada 2020/2021 en la Juventus de Turín. Fue en la Vecchia Signora en la que el delantero vivió una de las mejores etapas de su carrera y ahora regresa en calidad de cedido después de no haber cuajado en el conjunto rojiblanco.

El internacional español no ha acabado de asentarse a las órdenes de 'El Cholo' Simeone. Morata no encajaba en el perfil que busca y quiere el técnico argentino, quedándose fuera del once titular en los grandes partidos del Atleti. Todo ello ha llevado a buscar la mejor salida para el delantero.

Con este movimiento, el futbolista ha protagonizado movimientos por valor de casi 200 millones de euros a lo largo de su carrera. El ariete se formó en las categorías inferiores del Real Madrid, llegando al primer equipo. Sin un sitio importante en el conjunto blanco, acabó firmando por la Juventus a cambio de 20 millones allá por el año 2014.

Morata, con el Real Madrid

El Real Madrid se guardó entonces una opción de recompra, la cual hizo efectiva dos años más tarde después del buen rendimiento mostrado por Morata con la elástica bianconera. El club de Concha Espina desembolsó para recuperar al futbolista 30 millones de euros.

En este nuevo paso por el Santiago Bernabéu, el delantero tampoco tuvo el éxito que esperaba cuando volvió a la que era su casa. Por aquel entonces la BBC no tenía rival en el Real Madrid y así fue como acabó desvinculándose por completo del equipo blanco para firmar con el Chelsea.

Morata, en el Chelsea. Foto. Twitter (@AlvaroMorata)

Este movimiento hacia Stamford Bridge convirtió a Morata en el jugador español más caro de la historia hasta entonces. 80 millones de euros pagaron los blues para hacerse con sus servicios en el verano del año 2017. Con el Chelsea jugó las dos siguientes temporada, con mucho protagonismo, disputando 48 encuentros en su primera campaña y 23 hasta su nueva cesión.

En esta ocasión salió en forma de préstamo de Londres a Madrid. Así recaló en el equipo que dirige Simeone, el cual acabó sellando el traspaso al finalizar la temporada 2018/2019. Alrededor de 55 millones de euros abonó el Atlético por un Álvaro Morata que como cedido jugó hasta 17 partidos y en el pasado curso, después de su fichaje, 44 repartidos en 2.801 minutos.

Sin acabar de encontrar su sitio en el Wanda Metropolitano, ahora le toca abandonar este para regresar a la Juventus. Lejos quedan sus declaraciones de amor al club rojiblanco, el club de su vida según decía pese a haberse formado en las categorías inferiores del Real Madrid.

Morata, con el Atlético de Madrid REUTERS

"Jugué un año en el Getafe, un año precioso, y de ahí me fui al Real Madrid, pero yo con mi padre iba al Calderón y soñaba con jugar allí. Por desgracia, empecé a jugar con otras camisetas y no con la del Atlético, pero yo siempre fui del Atleti", ha llegado a decir el delantero.

200 'kilos' y pocos goles

La Juventus abonará unos 10 millones de euros al Atlético por el préstamo del jugador. En total, Álvaro Morata ha llegado a mover en el mercado de fichajes una cifra que se acerca a los 200 'kilos' entre traspasos a título definitivo y cesiones. Sin embargo, el delantero nunca ha llegado a ser ese futbolista total, el buque insignia de un proyecto.

Las comparaciones son odiosas, pero esa cantidad total en el mercado producido por Morata se contraponen con los alrededor de 194 millones de euros que ha movido también en las transferencias un cinco veces Balón de Oro como Cristiano Ronaldo. El internacional portugués llegó al Real Madrid procedente del Manchester United a cambio de 94 'kilos' para acabar llegando a la Juventus por 100 millones.

Cristiano ante Morata

Al montante del luso también hay que sumar lo que pagaron los diablos rojos al Sporting de Portugal cuando Cristiano todavía era un desconocido. Con esta comparativa se pone de relieve todavía más que la trayectoria del español no ha sido tan espectacular como se podía esperar, pese a haber pasado por algunos de los mejores equipos del mundo.

En cuanto a títulos, al palmarés de Morata poco se le puede achacar, con éxitos en la Champions, Europa League o en campeonatos nacionales, tanto en copas como en ligas. Pero si se atienden a los números individuales, llama especialmente la atención que el delantero nunca haya marcado más de 20 goles en una misma temporada.

En la temporada 2012/2013 ya disputó su primera campaña jugando de forma más o menos regular en el primer equipo del Real Madrid, marcando entonces 2 tantos en Liga. En la 2013/2014 ya militó toda la campaña con el conjunto merengue, dirigido entonces por Ancelotti, y llegó a marcar 9 goles en 34 partidos.

Morata celebra un gol con el Real Madrid Reuters

Un año más tarde, con la Juventus, marcó 15 goles, por los 12 de la 2015/2016 en 47 partidos. Fue entonces cuando volvió al Real Madrid y en esa campaña de blanco vio puerta en 20 ocasiones, en un total de 43 apariciones. Este fue su máximo, en la 2016/2017. Después ni en Chelsea o Atlético ha logrado superar la veintena de goles.

15 goles en 48 partidos marcó con el Chelsea en la temporada 2017/2018. La siguiente campaña la jugó mitad con los blues y mitad con el Atlético de Madrid para firmar un total de 15 dianas en 41 choques. Este último curso, militando en las filas del conjunto rojiblanco ha marcado 16 goles en 44 partidos.

El discurso desleal

Álvaro Morata compartirá vestuario con Cristiano Ronaldo, otra vez, aunque en esta ocasión en la Juventus. Fue en 2014 cuando el delantero español dijo que "la Juve es donde quería estar". Su discurso ha ido variando según fichase por un equipo u otro, algo que no ha pasado desapercibido después de lo sucedido con su fichaje por el Atlético.

Álvaro Morata llega a Turín para fichar por la Juventus Juventus FC

En 2016, cuando se consumó su regreso al Real Madrid también declaró su amor al club blanco: "Mi sueño es triunfar en el Real Madrid". Unas palabras que varió al aterrizar en Stamford Bridge en 2017, tan solo un año más tarde: "De pequeño me imaginaba en el Chelsea". El culmen fue su discurso al fichar por el Atlético en 2019: "El Atleti es la auténtica felicidad desde la infancia". Ahora Morata recuperará ese "la Juve es donde quería estar".

