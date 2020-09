Tebas, confiado: "Seguro que se acabará jugando La Liga los lunes y viernes"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, sigue confiando en que esta temporada tenga partidos de fútbol de élite disputados el lunes o el viernes como ya sucediera el curso pasado. El máximo mandatario de la patronal de clubes ha vuelto a incidir en su propuesta durante un acto publicitario de la competición.

Los partidos en lunes y viernes no es más que una nueva batalla entre LaLiga y la RFEF. La primera defiende situar encuentros en dichos días, pues lo ven como un impulso para la competición de cara al mercado exterior. Sin embargo, en la RFEF se han negado desde un primer momento, lo que ha desencadenado en un conflicto legal que aún está por cerrarse de forma definitiva.

Hasta que eso ocurra, Javier Tebas mantiene la misma postura. Es más, muestra su seguridad respecto al futuro de La Liga: "Seguro que se acabará jugando La Liga en lunes y viernes". El dirigente ha defendido durante este acto publicitario con Telepizza que es "un activo de los clubes" y "la mejor forma de explotarlo". Pero, además, ha subrayado que "no perjudica a la competición", por lo que no existen razones para frenar estas fechas. "La Audiencia Provincial de Madrid marcó un camino", ha avisado refiriéndose a un

LaLiga fijó para la primera y segunda jornada de la competición partidos en lunes y viernes. Una decisión que sorprendió y que generó controversia, pues parecía complicado que se pudieran realizar. Y es que tan solo ocho días después, la Jueza de Competición de la RFEF tumbó esas fechas y obligo a cambiarlas. Pese a ello, desde el organismo de Tebas se ha defendido que seguirán intentando situar encuentros en ambos días y que, en caso de que la Justicia siga sin darles la razón, modificarán los partidos como ha sucedido estas dos semanas.

Su conflicto con Rubiales

El presidente de LaLiga y el de la RFEF no mantienen buena relación. Es un hecho que se ha venido contrastando en los últimos tiempos y que ha dificultado la gestión del fútbol español y que podría repetirse en el futuro. Y es que Rubiales ha sido reelegido como presidente de la Federación y estará en el cargo, como mínimo, hasta 2024.

Una designación que Tebas, durante este mismo acto, ha evitado valorar. "No es el momento de dar mi opinión ni valorarlo", ha explicado, porque "todo el mundo la conoce". El encontrozano más reciente, lejos del tema de los partidos en lunes y viernes, fue el del propio calendario. Los de Javier Tebas elaboraron uno junto a AFE y la RFEF lo rechazó.

Un atasco que provocó la intervención del Consejo Superior de Deportes, organismo dependiende del Gobierno y que trabaja como parte neutral en las discrepancias entre las dos entidades. Irene Lozano, como presidenta del CSD, convocó una reunión que finalizaría con un calendario confirmado.

"Si no traen la paz tendrán que plantearse si prestan un buen servicio al fútbol o no. Creo que es posible la paz Liga - Federación. Se consume muchísima energía en batallas absurdas. Me desanima mucho ponerme a mediar en un acto que ya está judicializado", afirmó Lozano en una entrevista.

