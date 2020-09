Aulas afirma que Bartomeu dijo que "el Barça no tiene dinero" para fichar a Depay

El Barcelona no puede fichar a Memphis Depay. Al menos eso es lo que ha asegurado Jean Michel-Aulas, presidente del Olympique de Lyon en su cuenta personal de Twitter. El dirigente se ha hecho eco de la información de Telegraaf para desmentir el traspaso del delantero al club blaugrana.

El motivo no es otro que en Can Barça no hay dinero para asumir una operación de tal relevancia. Aulas ha revelado que durante una conversación con Bartomeu, este le dijo que el Barcelona no tiene dinero para hacer una oferta en estos momentos por Depay.

"El presidente del Barça me dijo el domingo que el Barça estaba sufriendo mucho por la crisis de la Covid-19 y no tenía posibilidad de hacer una oferta", ha escrito Jean-Michel Aulas en su cuenta personal de la mencionada red social.

Memphis kost Barcelona 30 miljoen euro | Voetbal | https://t.co/ENn92q9lkf @ol ⁦@Le_Progres⁩ Le président du Barça m’a indiqué dès dimanche que le Barça souffrait beaucoup d la crise du Covid et n’avait pas de possibilité de faire une offre.#memphis https://t.co/R1eGdE276j — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 15, 2020

En Holanda daban por cerrada la incorporación de Memphis Depay al equipo que dirige el neerlandés Ronald Koeman. Telegraaf publicó hace unos días que "Memphis se va a jugar al lado de Messi". Es más, el medio aseguró que la operación se cerraba en 25 millones de euros.

El propio futbolista dejó en el aire lo que sucedería con su futuro durante una conversación con un periodista de la cadena NOS. "No he escuchado mucho de mi agente, así que vamos a esperar. Sé que hay interés, pero más allá de eso no tengo nada que decir", señaló Depay.

El medio holandés afirmó que el todavía futbolista del Olympique de Lyon firmaría por las próximas cuatro temporadas, hasta junio de 2024, a cambio de esos 25 'kilos', y que el acuerdo era total entre los clubes, ya que el propio jugador había dado el visto bueno al traspaso.

El Barça, sin dinero

Mientras el Real Madrid acabó el ejercicio con un superávit de 320.000 euros, en el Barcelona se finalizó con pérdidas millonarias. 97 'kilos' que podrían ascender hasta los 150 millones si se cuenta la triquiñuela con Arthur y la Juventus de Turín. En el Camp Nou necesitan dinero y es por eso que durante el presente verano han 'regalado' jugadores para reducir la masa salarial.

Josep Maria Bartomeu, durante la presentación de Ronald Koeman EFE

La revolución del Barcelona está quedando en nada. Sin poder acometer fichajes de importancia, como podría haber sido el de Memphis Depay o también el famoso interés por Lautaro Martínez -desde el Inter de Milán ya han confirmado que no están negociando en la actualidad, así como el agente del delantero aseguró que no hay nada-.

Mientras el capítulo de fichajes se tiñe de color negro, la 'Operación Salida' tampoco está encauzada. Arturo Vidal podría abandonar Can Barça para poner rumbo a Italia, pero el esperado fichaje de Luis Suárez por la Juventus de Turín se ha truncado en las últimas horas.

