Muniain, sobre la polémica foto del Athletic en Ibiza: "Publicarla no fue acertado"

El Athletic Club de Bilbao ha sido protagonista en las últimas semanas tras detectar hasta seis positivos por coronavirus en una misma ronda de tests. Una cifra notable y que hasta el momento no se había presentado en ninguno de los clubes de Primera División. Ahora, con cuatro de los afectados recuperados, el vestuario se ha pronunciado públicamente sobre las críticas recibidas y lo sucedido en vacaciones.

El capitán del Athletic, Iker Muniain, ha sido el encargado de dar explicaciones. El canterano admitió que "quizás no fue la decisión más acertada hacer y publicar" en las redes sociales la polémica foto. En ella, aparecían varios jugadores del equipo rojiblanco y sus parejas sin guardar medidas de seguridad. Todos decidieron ir en grupo a pasar sus vacaciones, el pasado mes de julio, en Ibiza. Sin embargo, sin medidas contra la Covid-19 como la distancia interpersonal.

"Estábamos en un círculo de lo más seguro posible, con compañeros que habíamos pasado las pruebas PCR hacía 3 o 4 días, pero eso no quita que sea una decisión acertada publicar ese tipo de fotos", reconoció Muniain en la rueda de prensa telemática que ha ofrecido tras el entrenamiento de este martes en Lezama.

El navarro asumió que esa fotografía, en la que los futbolistas y sus parejas aparecían abrazándose y dándose besos, "produjo mucho revuelo". Y sobre todo después de conocerse los seis positivos por coronavirus en la plantilla.

Muniain durante un entrenamiento del Athletic EFE

"No hay que darle más vueltas. Los positivos que aparecieron más tarde no salieron de ese tipo de reunión. Ya vemos como están los contagios, que nadie está exento con cualquier tipo de compañía o de contacto. Lo que tenemos que hacer es minimizar los riesgos para no contagiarnos", explicó.

Muniain, además, aseguró estar especialmente sensibilizado por ese asunto ya que durante la pandemia sufrió el fallecimiento de "un familiar cercano". "Este tipo de cosas te hacen reflexionar y ser más precavido. Al igual que para miles de personas, fue un momento difícil de superar", confesó.

El foco de contagio se desconoce. Sin embargo, se llegó a situar una velada de boxeo en Marbella como posible inicio de los positivos entre los jugadores del Athletic.

La defensa del club

El propio Athletic, por medio de su jefe de servicios médicos, quiso cortar de raíz todas las críticas a sus jugadores, negando tajantemente cualquier tipo de "negligencia" de la plantilla durante estas semanas de descanso. Incluso aplaudió que se fueran en grupo de vacaciones pues, tanto a nivel emocional como sanitario, era positivo.

"Desde el punto de vista emocional porque nuestro modelo de equipo tiene mucho que ver con los lazos humanos que se establecen. Y desde el punto de vista epidemiológico sería también positivo por reducir el circulo de contactos, teniendo en cuenta que a pesar de que observemos todas las medidas no existe el riesgo cero".

"Los que tenemos la fortuna de trabajar en este club tenemos una responsabilidad grande, que es mayor en función de la repercusión que tenemos. Los jugadores de la primera plantilla tienen mucha repercusión y sus actuaciones son analizadas con lupa", explicó el médico Josean Lekue.

