El Oviedo anuncia dos positivos por coronavirus en su plantilla

El Real Oviedo ha confirmado los positivos de Covid-19 de dos de los 28 futbolistas citados para iniciar la pretemporada este viernes, jugadores que están ya aislados en sus respectivos domicilios, que no presentan síntomas y cuyos resultados están puestos ya en conocimiento de Sanidad, LaLiga y el Comité Superior de Deportes.

Los jugadores, de los que no ha trascendido aún la identidad, no tuvieron contacto entre sí ni antes ni después de haberse sometido el jueves a las pruebas por lo que los positivos de estos dos futbolistas azules no afectan a la vuelta al trabajo del resto de compañeros.

Ambos deportistas, que han conocido los resultados pocas horas antes del inicio de los entrenamientos, permanecerán en sus domicilios bajo el seguimiento de los servicios médicos del club y no formarán parte del inicio de pretemporada, previsto para esta tarde.

El resto de integrantes plantilla y cuerpo técnico mantienen su calendario de trabajo y se ejercitarán según el plan marcado de antemano por el protocolo: en tres grupos diferenciados y realizando únicamente trabajo físico individual.

Los jugadores del Real Oviedo celebran un gol en el Carlos Tartiere Real Oviedo

Si las pruebas que se sigan haciendo en las próximas horas no registran otro resultado positivo, esta dinámica cambiará, y a partir del próximo martes podrían entrenar todos los efectivos disponibles en un mismo grupo de trabajo.

Comunicado oficial

"El Real Oviedo presenta dos resultados positivos en las pruebas PCR y serológicas efectuadas en el día de ayer a su personal y miembros de primer equipo, correspondientes a la previa del retorno a los entrenamientos. En ambos casos, correspondientes a dos jugadores, permanecen en aislamiento domiciliario y se encuentran asintomáticos.

La entidad ha comunicado ya dichos resultados a la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias y su centro de Vigilancia Epidemiológica; LaLiga, Consejo Superior de Deportes y Real Federación Española de Fútbol.

El Real Oviedo mantiene permanente contacto y coordinación con estas entidades, y colabora estrechamente con todas ellas para preservar la salud de todas las personas implicadas, incluidos los contactos estrechos de cada uno de los resultados positivos. De la misma manera, la entidad está ejecutando de manera inmediata los protocolos establecidos por las autoridades competentes en caso de resultados positivos, como los que se han dado.

El club, que ya en la previa de la realización de las pruebas médicas cumplió estrictamente las recomendaciones de aislamiento por precaución de sus jugadores, técnicos y staff de primer equipo, iniciará esta tarde los entrenamientos en El Requexón dado que no se ha producido ningún contacto entre ellos, ni previo ni posterior a la realización de las pruebas médicas y hasta conocerse los resultados. Será en tres turnos correlativos, con trabajo individual tal y cómo estaba previsto, hasta el próximo lunes".

