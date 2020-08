Vrsaljko tranquiliza a la afición del Atlético: "Me encuentro bien y no tengo ningún síntoma"

Sime Vrsaljko es uno de los dos futbolistas de la plantilla del Atlético de Madrid que dieron positivo en las pruebas del PCR, los últimos test realizados antes de viajar a Lisboa. El defensa ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que manda un mensaje a sus seguidores.

"Hola gente. Solo os hablo para aclararos un poco el tema del coronavirus. Quería confirmar que me encuentro bien y no tengo ningún síntoma. Unos parámetros están solamente un poco por encima de lo permitido y por eso ahora solo tengo que estar aislado del resto de compañeros del equipo mientras no dé negativo en el test, lo que pueden ser unos días", comenzó.

"Y nada, ahora tengo que estar unos cuantos días en casa, sin salir y entrenaré desde aquí. En cualquier caso todo esta súper bien, gracias por los mensajes de apoyo. Espero volver pronto a poder tener una vida normal, nunca es suficiente precaución", finalizó el central croata.

Vrsaljko ya había generado anticuerpos hace unos meses por lo que, tal y como ha puesto de relieve el propio Atlético de Madrid, su caso "está resuelto por parte de las autoridades sanitarias". El otro positivo es Ángel Correa, que al igual que el defensa croata, no podrá viajar a la capital de Portugal junto al resto de la expedición rojiblanca.

Culebrón colchonero

Fue el domingo cuando saltó la noticia: había dos positivos en el Atlético: "El sábado 8 de agosto, todos los miembros del primer equipo y de la expedición del club a Lisboa pasaron pruebas PCR en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. Entre los resultados conocidos en el día de hoy han aparecido dos positivos, que se encuentran aislados en sus respectivos domicilios, y que fueron comunicados de inmediato a las autoridades sanitarias española y portuguesa, a UEFA, a la Real Federación Española de Fútbol, a la Federación Portuguesa y al Consejo Superior de Deportes".

Tan solo unas horas después, un nuevo comunicado en el que se confirmaba la identidad de los dos afectados: "La primera plantilla y miembros del cuerpo técnico se sometieron ayer domingo a nuevas pruebas PCR cuyo resultado ha sido negativo en todos ellos, después de la aparición de dos casos positivos en las pruebas realizadas el sábado. Siguiendo el protocolo sanitario, también se realizaron dichas pruebas a los familiares que conviven con los dos casos positivos, resultando también negativas todas ellas".

En esta nota publicada este lunes 10 de agosto, desde el club confirmaron que los dos futbolistas infectados habían dado su autorización para que se revelase su identidad y así se pudiese poner fin a las especulaciones vertidas en las últimas horas y que implicaban a sus compañeros y demás trabajadores de la entidad rojiblanca.

Ángel Correa y Sime Vrsaljko

"El primer equipo regresará esta tarde a los entrenamientos con la ausencia de Ángel Correa, que permanece aislado en su domicilio sin presentar sintomatología. Por su parte, Sime Vrsaljko, que se encontraba recuperándose de una lesión al margen del grupo, se encuentra también asintomático y permanecerá en su domicilio por decisión de los Servicios Médicos, aunque su caso está considerado como resuelto por las autoridades sanitarias al haber generado anticuerpos (IgG) hace varios meses. Los doctores supervisarán el seguimiento de ambos jugadores tal y como marca el protocolo sanitario", comunicó el Atlético de Madrid.

