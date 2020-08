El Atlético y el riesgo de quedarse fuera de la Champions tras los positivos por la Covid-19

El Atlético de Madrid encendió todas las alarmas este domingo cuando se detectaron dos casos positivos por coronavirus en su plantilla, de los cuales, según algunas informaciones, al menos uno de ellos podría ser un jugador. Su presencia en Lisboa se ha alterado de forma que, en vez de volar este lunes como estaba previsto, lo harán el martes. Antes, se someterán a una nueva tanda de test con el temor a que aparezca algún caso más que pusiera en riesgo su participación en la Champions League.

La UEFA ató en corto el regreso de la competición. Es por lo que decidió desplazar la final prevista en Estambul hacia Portugal para crear una especie de burbuja en la que entrarían los ocho equipos clasificados para cuartos de final. Con ello, se asegurarían que los contactos con el exterior y los viajes se redujeran para tener la situación mucho más controlada que si todo discurriera con la normalidad anterior.

Aún así, los clubes han seguido ejercitándose en sus respectivos países y, aunque estaban bajo un estricto protocolo en cuanto a los test, no se ha podido controlar que apareciera estos dos casos positivos en el seno del Atlético de Madrid. A la espera de lo que suceda este lunes con las nuevas pruebas, los rojiblancos estudian ya las posibilidades que tienen de cara a su participación.

Joao Felix, en el entrenamiento de este sábado del Atlético de Madrid EFE

En la normativa que estableció el máximo organismo del fútbol europeo incluyó un anexo titulado 'Test y Elegibilidad' donde se detallaba el proceso que tendría que seguir un equipo al que le sucediera una situación como la de los rojiblancos. Ahora tendrá que estar pendiente de cumplir con el número mínimo de jugadores: 13 futbolistas incluido un portero.

El anexo de los positivos

Si uno o más jugadores o técnicos de un club dan positivo en coronavirus en los test requeridos por el protocolo de regreso de la UEFA, el partido tendrá lugar como estaba previsto salvo que las autoridades locales/nacionales de uno o ambos clubes involucrados o donde se vaya a disputar el partido (en caso de país neutral) decidan que un grupo amplio de jugadores o el equipo completo entren en cuarentena. Si al menos 13 jugadores de la Lista A (incluido, al menos, un portero) están disponibles, el partido se disputará en la fecha prevista.

Si hay menos de 13 jugadores registrados en la Lista A o ningún portero está disponible, la UEFA podría permitir una reprogramación del partido dentro de los límites de fechas previstos, siempre que la autoridad nacional/local busque nuevos test para permitir a un número suficiente de jugadores participar en el partido.

Como alternativa, el club puede alinear futbolistas que no están registrados dentro de los límites estipulados por la UEFA en las actuales normativas, siempre que esos jugadores estén debidamente registrados en sus federaciones nacionales como jugadores del equipo involucrado de acuerdo a las normas de la propia federación y la FIFA, y siempre que den negativo en los test de coronavirus.

Si no fuera posible reubicar el partido de acuerdo con las limitaciones normativas señaladas, el club que no pueda disputar el partido será tomado como responsable por el encuentro que no se disputa y se le dará por perdido por la Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA con un resultado de derrota por 3-0".

