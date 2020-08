El Messi menos conocido en la arenga: "Si jugamos tranquilos, les metemos ocho"

En el Barcelona pueden presumir, después de una temporada nefasta en lo que se refiere a la Supercopa de España, la Copa del Rey y La Liga, de estar en la Final a ocho de Lisboa. El billete lo consiguieron este sábado después de vencer al Nápoles por 3-1. Un partido en el que Messi dio el susto, pero cuya presencia está asegurada en el duelo de cuartos del próximo viernes 14 de agosto.

El argentino volvió a ser decisivo en el triunfo de los de Quique Setién. Si el primer gol de los culés llegó con polémica por un empujón de Lenglet sobre su marcador que tanto el árbitro como el VAR decidieron que no era suficiente para anular el tanto, el segundo llegó de las botas del '10'. Un soberbio tanto que encarrilaba el pase a los cuartos de la máxima competición continental.

Después llegó el tercero de Luis Suárez desde el punto de penalti, una pena máxima que provocó 'La Pulga'. Pero lo que más ha llamado la atención del argentino a la hora de analizar su actuación no fue nada de eso, ni siquiera que se negase a dar la mano a Manolas, verdugo del Barça cuando jugaba en la Roma, sino el carácter que mostró durante la arenga en el túnel de vestuarios.

Leo Messi, en el partido del Barcelona ante el Nápoles de la Champions League Reuters

A vestuarios una vez acabó la segunda mitad se marchó cojeando y despertando las dudas sobre si saldría para la reanudación. Sí salió Messi tras el descanso y fue ahí, en ese preciso momento de comunión con sus compañeros, cuando se vio una de las caras más desconocidas de Leo, la de líder.

"Vamos a salir fuertes, no seamos pelotudos que llevamos dos goles de ventaja. Ahora tenemos que estar más tranquilos que nunca, tenemos dos goles de ventaja. Vamos a jugar tranquilos, que les hacemos ocho", fueron las palabras de Messi, tal y como recogió en un vídeo el periodista de su país Matías Errecalde.

Con el empujón de Messi, también Luis Suárez y Gerard Piqué se animaron. "No nos metamos en ningún quilombo nosotros mismos. ¡Dale dale!", dijo el delantero uruguayo. Mientra que Jordi Alba también tomó la palabra: ""Cuando recuperemos y la tiremos para atrás, intentad no tirársela al portero". Para añadir Piqué: "Sí, no nos metamos en el área".

Fuertes a Lisboa

Ahora al Barça le llega un hueso duro de roer en el primer partido de esa Final a ocho que ha ideado la UEFA para finalizar la temporada 2019/2020 de la Champions League tras los meses de parón por la Covid-19. Los culés se ven las caras el viernes con el Bayern Múnich, que pasó por encima del Chelsea tanto en la ida con un 0-3 como en la vuelta con un 4-1.

Los bávaros, con Lewandowski como referente, meten miedo, pero en el Barcelona la confianza ha aumentado por esa victoria frente al Nápoles que llegó unida de la eliminación del Real Madrid a las manos del Manchester City de Guardiola. Lo que parece claro es que en Can Barça no quieren que se repita lo de la Roma o el Liverpool.

