Xavi anuncia que ha superado el coronavirus: "Estoy recuperado y de vuelta en casa"

El pasado 25 de julio, Xavi Hernández confirmaba que había dado positivo por coronavirus. Tan solo unos días más tarde, el actual técnico del Al Sadd ha vuelto a hablar para, en esta ocasión, tranquilizar a sus seguidores y asegurar que ya está totalmente recuperado.

"Hoy no podré acompañar al equipo en la vuelta a la competición oficial. En mi lugar y a la cabeza del staff técnico estará David Prats -entrenador del equipo filial-. Hace unos días y siguiendo el protocolo di positivo en el último test del Covid-19 que me realizaron", publicó el exfutbolista del Barcelona en su cuenta de Instagram.

"Afortunadamente me encuentro en perfecto estado pero, siguiendo el protocolo, aislado hasta que lo haya superado. Cuando las autoridades sanitarias me lo permitan, me incorporaré a mi rutina y trabajo diarios con más ganas que nunca. ¡Un abrazo y nos vemos pronto en los campos de fútbol!", añadió Xavi entonces. Ahora, a través de la misma plataforma, confirma que ha superado el coronavirus.

"Muchísimas gracias por todos los mensajes y las muestras de cariño que he recibido durante estos días. Quiero compartir con vosotros que estoy recuperado y de vuelta en casa junto a mi familia y el equipo del Al Sadd", ha escrito el exjugador y ahora técnico en sus redes sociales.

Feliz en Catar

Pese a que su nombre continúa siendo vinculado con el Barcelona, recientemente Xavi renovó su contrato con el Al Sadd y parece que los culés deberán esperar a la llegada del nuevo presidente en 2021 para ver al que es una de sus grandes leyendas ocupando el banquillo del Camp Nou.

Pese a que su futuro está en la Ciudad Condal, Xavi Hernández es feliz en Catar, país a que defiende a capa y espada: "Es pequeño, hospitalario y generoso". "La gente se va a sorprender de lo que es el país. En general existen muchos prejuicios y hay mucha crítica infundada", dijo en una entrevista al diario MARCA.

La cuenta atrás para que Xavi coja las riendas del Barça ha comenzado. Tanto Víctor Font como Joan Laporta tienen su nombre en la agenda para sus respectivos proyectos en el club catalán. En concreto, y tampoco es ningún secreto, que hay un vínculo especial entre el que fuera internacional español y el candidato Font.

[Más información - Xavi defiende la vida en Catar: "Existen muchos prejuicios; el país lo tiene todo"]