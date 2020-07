Xavi defiende la vida en Catar: "Existen muchos prejuicios; el país lo tiene todo"

Xavi Hernández ha vuelto a defender el modelo de país que tiene Catar a pesar de las notables dudas democráticas que lo rodean. El exjugador del Barcelona ya ha recalcado en varias ocasiones que el estado de Oriente Medio es ideal para él y su familia. Sin embargo, y de cara al Mundial de 2022 que se disputará allí, el catalán ha explicado de nuevo la razón de sus polémicas declaraciones.

El técnico del Al Sadd ha asegurado que "la gente se va a sorprender de lo que es el país". Según explica, "en general existen muchos prejuicios y hay mucha crítica infundada". Palabras que ha dado en una entrevista para el diario Marca y donde ha recalcado que "Catar lo tiene todo".

"Un país pequeño, hospitalario y generoso", ha espetado el exjugador del Barcelona. Además, Xavi ha explicado el gran desarrollo que se ha producido en el país durante los últimos años, en gran parte debido a esa convocatoria del Mundial 2022. Xavi ha definido esos cambios como "tremendos en todos los sentidos". Desde las infraestructuras deportivas hasta los hoteles, al igual que en aspectos como las carreteras o los restaurantes.

"Catar está creciendo a una velocidad grande. Hasta el tráfico mejoró", ha afirmado durante la entrevista. Unas declaraciones muy polémicas y que ya han suscitado bastantes críticas en anteriores ocasiones debido al régimen político que vive la población de Catar. Hace unos meses llegó a asegurar que, aunque Catar "no es una democracia", el país "funciona mejor que España".

Xavi dirigiendo un partido del Al Sadd Reuters

El catalán, que se ha asentado en el Al Sadd, está pasando estos últimos días aislado y confinado para cumplir con los protocolos sanitarios del club. Dio positivo por coronavirus tras realizarse los test rutinarios y el pasado 25 de julio lo confirmó él mismo. Por ello, ha tenido que apartarse de la gestión del equipo.

"Afortunadamente me encuentro en perfecto estado pero, siguiendo el protocolo, aislado hasta que lo haya superado. Cuando las autoridades sanitarias me lo permitan, me incorporaré a mi rutina y trabajo diarios con más ganas que nunca", desveló en una publicación en redes sociales.

Xavi y su vida en Catar

El exjugador de la Selección lidera en todos los ámbitos el Al Sadd. Después de retirarse como jugador, ha conseguido la continuidad esperada en el banquillo del equipo y recientemente ha sumado a una nueva estrella a su plantilla. El español Santi Cazorla, al que conoce muy bien, dejó el Villarreal y ha puesto rumbo a Catar para decir adiós al fútbol profesional de forma paulatina.

Tal es su comodidad en el equipo, y la satisfacción en la directiva, que a principios de julio se confirmaba su renovación con el club. Hasta el 2021, como mínimo, Xavi seguirá viviendo en Catar a pesar de las críticas que se suelen realizar al país. Su familia está completamente adaptada al estilo de vida y, según se desprende de sus palabras, todos tienen claro que vivir en Catar es una ventaja para todos ellos.

