Lendoiro, sobre el 'caso Fuenlabrada': "LaLiga es responsable, pudo haber una hecatombe"

Augusto César Lendoiro (Corcubión, La Coruña, 1945) reconocía recordando este año la gesta de La Liga del 2000 que la fiesta en el Playa Club duró hasta las doce de la mañana. El partido que iba a decidir el futuro del Deportivo de La Coruña en la temporada 2020/2021 ante el Fuenlabrada aún no ha empezado y por mucho que mira el reloj el expresidente, no tiene pinta de que vaya a llegar ese momento en pocos días.

Él estuvo 26 años al frente del club. Lo cogió justo en la temporada que estuvieron a punto de bajar a Segunda B. El gol de Vicente en el 92 no lo olvidan los más vetustos de Riazor, pero este año no hubo opción a que hubiera una sensación similar. Ahora mismo el equipo será parte de ese conglomerado de división con 100 clubes que aún deja muchas dudas.

Para resumir lo que ha pasado esta semana, se podría utilizar la frase que esgrimió el usuario de Twitter @gamomario: "A Tebas le acaba de coger el pelotón a 75 metros de la meta de los Campos Elíseos". Después de poner sobre la mesa un plan en el que era "imposible" que un equipo se presentase con cinco positivos para la vuelta del fútbol en España, el último día de curso se vino todo abajo hasta el punto de estar señalado por la opinión pública como culpable de que se haya producido un brote de coronavirus en una ciudad.

Lendoiro, expresidente del Deportivo. EFE

Lendoiro no se muestra muy preocupado por la cuestión sanitaria que ve "controlada", pero sí por la deportiva ya que su Dépor puede acabar en la tercera categoría del fútbol nacional. Defiende en esta entrevista en EL ESPAÑOL la irregularidad que supuso no jugar toda la jornada a la vez, cree que Javier Tebas no va a dimitir y, deportivistas, no se plantea volver a la presidencia en ese futuro incierto que le espera los próximos meses a este histórico equipo.

Empiezo por la pregunta obligatoria en estos días, ¿cómo están su familia y usted de salud?

Bien, todos bien. Correctos. Aquí, la verdad es que no afectó demasiado. Tuvo su época un poco más fuerte. En una línea general, no fuimos muy afectados por el virus.

Y ojalá que siga así. Aunque ese viaje del Fuenlabrada ha puesto en riesgo la ciudad, ¿no?

Esta situación nos tiene a todos entre preocupados, más deportivamente que sanitariamente. Parece que el tema está controlado. Los efectos se están produciendo en relación al Fuenlabrada. Aparece algún caso más, uno de los enfermos ha tenido que ser llevado al hospital...

Lo que se ve es que en el aspecto sanitario está controlado. El fútbol hace que mediáticamente llegue a todo el mundo. Todo el mundo está pendiente del caso.

¿Se ha comunicado con alguien del Fuenlabrada?

No, la verdad es que no. En ese aspecto no tengo relación directa con nadie del fútbol. Ni si quiera con la gente del Deportivo. Algún mensaje, pero tampoco es mi cometido. Otra cosa es mi opinión personal. Coincide además que en mi época el Fuenlabrada no estaba en el fútbol profesional. No he tenido contacto con nadie del club.

Lo que está claro es que el tema, tanto sanitariamente como deportivamente, está en la Justicia.

Lo mejor que puede hacerse es pactar una solución. Yo he vivido situaciones parecidas y, o pactas una solución o esto no acaba nunca. A parte de la situación sanitaria del Fuenlabrada. No se sabe cuándo se va a estabilizar la situación en ese sentido en vista de cuándo se podría llevar a cabo ese partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada. Me imagino que necesitarán bastantes días antes de competir.

Luego también está el playoff. Estará pendiente siempre de ese partido contra el Fuenlabrada, pueden ser equipo de playoff y lo tienen bastante fácil. Se retrasaría todavía aún más, con lo que trae eso consigo: que afecte a la temporada que viene. Yo creo que o se pacta una solución, o habrá más causas en la justicia ordinaria.

Era elemental que el Dépor solicitara la cautelar o la cautelarísima para evitar que se produzcan más efectos que generarían más dificultades. Yo he vivido varias situaciones que llegaron a la justicia.

Era presidente del Liceo de Hockey sobre patines cuando no se presentó a la final el equipo de Noia porque no quisieron y nos dieron ganadores. A los cinco o seis años se determinó que había que repetir el partido. Menos mal que no se volvieron a presentar y ahí quedó el asunto.

Cuando era Secretario de Deportes de Galicia, el Obradoiro tuvo el problema con el equipo de Murcia. Se produjo la única huelga del deporte gallego. Pararon todos los deportes. Al cabo de no sé cuantos años vino la solución.

La única forma es pactar una solución. Por la parte del descenso, que se produzca una ampliación a 24 equipos como se hizo con el Sevilla y el Celta en 1995. La decisión es clara porque LaLiga tomó una cesión que no podía tomar. LaLiga y el CSD y la RFEF, que lo tomaron entre todos. Pero es LaLiga la que dice la última palabra parece. Pero en una última jornada de Liga es muy importante jugar todos a la vez.

¿Quién cree que se precipitó en esa decisión? ¿Tebas, Rubiales o el CSD?

El protagonismo le correspondió a LaLiga. Creo que es el responsable, así como del control de los equipos y por qué viajó en estas circunstancias el Fuenlabrada a La Coruña. Es una cuestión que se va del campo deportivo al sanitario. Parece inaudito que viajaran sin conocimiento de las autoridades sanitarias. Es una situación que pudo producir una hecatombe.

Si coincidieran otras circunstancias que no se pueden pensar ahora con unos contagios mayores, podría haber sido una situación límite. Hay cosas que te faltan datos. Deportivamente, o jugaban todos, o ninguno. Sanitariamente se han cometido enormes errores por lo que dice el protocolo y el sentido común. Dado un brote como el que se produjo ahí, la gente cercana debe estar en cuarentena. No se entiende como una situación como esta puede suceder.

Augusto César Lendoiro, expresidente del Deportivo de La Coruña EFE

Todo estaba muy oscuro, nadie decía nada, se sabía mucho antes de que se empezó a saber. La primera noticia que leí, fue del Diario de Cádiz. ¿Cómo llega la noticia al Diario de Cádiz? Además, la relación del Cádiz con LaLiga es profunda. A ellos no les afectaba, pero sí le afectaba al Albacete.

Mire si está preocupado Javier Tebas que los compañeros de la COPE planteaban que meditaba, incluso, la dimisión...

Yo creo que no. En estos casos siempre hay ese gesto... yo conociendo a Tebas, es difícil que se pueda producir. Otra cosa es que en un momento lo digas y tal, pero conociéndolo de verdad, dudo muchísimo que se esté planteando seriamente ese tema. Es un hombre de horda y cuchillo. Al pan, pan, y al vino, vino.

Podrá acertar o no acertar, que es una de las cosas que llama la atención. Suele ser una persona impactante. Toma la decisión sobre la marcha... No piensa... A lo mejor si contase hasta 10, hasta 20 o hasta 100 no tomaría decisiones que toma. Sin embargo, sobre este tema, ha estado súper callado. Cuatro palabras, sin decir nada... Es muy extraño. Es completamente distinto a lo que es Tebas en estado puro.

¿Ve razones para que clubes o personalidades pidan su dimisión?

No conozco el tema en profundidad. Ha salido una nota de LaLiga de los clubes de la Comisión Delegada, 12 y los dos vicepresidentes, diciendo que todo había estado perfecto. Se ve que no hay opción de que fueran los clubes los que lo pidieran.

Sería una decisión personal en base a lo que estará sufriendo, evidentemente que lo está sufriendo: por el hijo, por los papeles que han salido que no ayudan... Yo diría que es más un gesto de cara a la galería. Es lógico que lo esté pasando mal, pero ya se sabe que el mandar no es un privilegio, es una obligación y tiene estas cosas.

Otra cosa sobre la que estará molesto y le estará influyendo es la actitud que ha tomado el Consejo Superior de Deportes sobre si había acuerdo o no. Son las cosas típicas cuando hay juego revuelto. Será cuando de verdad nos enteremos de la realidad de las cosas, porque mientras estuvieran juntos Liga, Federación y Consejo, pues no iba a haber filtraciones.

Cuando empieza la guerra, cada uno jugará sus bazas y tratarán de pasar las culpas al del otro lado. Nadie quiere ser responsable de una situación que es tan peligrosa, sobre todo en el aspecto sanitario.

Poco queda del Pacto de Viana...

Yo escribí un artículo sobre el Pacto y lo titulé: "Pacto o imposición". Pacto es cuando las partes son verdaderamente libres para acordar una cosa o la otra. Aquello fue una imposición y lo malo de en ese momento, y ahora peor, es cerrar en falso. Por eso sería necesario pactar una solución entre todos por seguridad jurídica.

Si dentro de una semana o un mes lo cierran en falso, en un año, dos o tres, si no antes, a través de los Tribunales, cambie todo de repente. Entonces será una locura. Por seguridad jurídica para el futuro, hay que pactar una solución.

Si tuviera que apostar su dinero, dónde ve al Dépor a partir de septiembre, ¿en Segunda o Segunda B?

Yo no apostaría, seguro. En este momento es una situación tan extraña que se ha generado de una forma tan absurda que... Lo que sí estoy convencido es que se ha actuado muy mal tanto en el aspecto deportivo como en el sanitario. Las últimas jornadas hay que jugarlas sí o sí a la misma hora todos.

Es tan absurda la situación, que los que estaban en contra de que el Deportivo y el Fuenlabrada no jugasen ese día, son ahora los que están a favor de esta situación porque han ganado y es lógico que defiendan sus intereses. No deja de ser llamativo, pero creo que es lo que está pasando entre las altas instancias. De la forma que llegaron al acuerdo, ahora se rasgan las vestiduras, el culpable es el de al lado. Ante esta situación, cómo te vas a jugar el patrimonio.

La realidad que evidencia la clasificación es que, tras 41 jornadas jugadas, el Dépor está en Segunda B, la situación deportiva del equipo no pasa por su mejor momento...

No solamente no pasa por su mejor momento. Aunque es cierto que, después de la peor vuelta de la historia del Deportivo en Segunda División, ha habido una segunda de playoff. A pesar de los resultados de los últimos partidos, la realidad es que hicieron una segunda vuelta de playoff. Te lo jugabas todo en el último partido.

Augusto César Lendoiro, junto a Fernando Vázquez en su presentación como entrenador de su Deportivo de La Coruña EFE

Pero claro, en el último partido, yo que he perdido una Liga por un penalti en el último segundo, que he descendido dos veces en el último partido viendo cosas rarísimas en otros escenarios, estoy cocido ante situaciones así. Yo quiero que todo el mundo juegue al mismo tiempo.

Ahí está cuando desciende el Villarreal. El Granada gana en el último minuto en Vallecas y, de repente, es el Villarreal el que baja. Esta situación te obliga a que todos estén en el campo. Las famosas tardes de los transistores. Era terrible. En cualquier momento cambiaba todo. ¿Cómo el que impone la normativa, se la va a saltar, no por cinco o 10 minutos, si no sine die? Hay que pactar porque cualquier solución que dé un juez, puede ser buena.

Se llegue a un pacto o vaya a la justicia, pase lo que pase, si la próxima temporada el equipo está en Segunda B , ¿está en riesgo de desaparición?

No, en absoluto. A parte de que en unos días lo normal es que el Deportivo sea propiedad de Abanca que capitaliza unos 35 millones de la deuda actual y prácticamente toda la deuda es precisamente con Abanca. En ese aspecto, seguridad máxima.

Otra cosa sería la enorme desgracia de estar en una Segunda División B que es la peor. ¿Por qué? Porque hay otra locura, esta le corresponde a la Federación, de cien equipos con diez grupos y, dentro, otros cinco, que ya me dirás cómo se van a poder hacer esas fases finales.

"No hay riesgo de que el Deportivo desaparezca si desciende a Segunda B"

Cuando hace 40 años el Deportivo estuvo en Segunda B, ascendían el primero fijo, creo que el segundo también. Ahora ascienden dos fijos que ganen solo. Ahora ya no encaja nada. Vas a tener que tener un manual como el del protocolo para ver qué ocurre. Es una cosa de locos

Correría riesgo el Deportivo de estancarse en Segunda B

Además, que luego asciendes a Segunda B Pro. Con lo cual, todo es una mentira. Esto del fútbol español es una cosa curiosísima. La Tercera tradicional pasa a ser la quinta división. No, no, mire, la Tercera no, será 'la Quinta'. Dices: cómo se podrán hacer las cosas tan mal...

¿Fernando Vidal debe seguir liderando al Deportivo?

A partir de ahora, tiene mandato cinco años. Lo que pasa es que en este momento, a final de mes, la propiedad del club, seguramente se vaya a un 75 por ciento del accionariado, cambia a favor de Abanca. Serán ellos los que tomen las decisiones que puede ser mantener el Consejo, o puede ser que hagan cambios. Estaremos en manos de Abanca.

He estado recordando que usted llegó a la presidencia del Deportivo en una situación similar con el equipo salvándose en la última jornada de bajar a Segunda B

Sí, sí. Con el mítico gol de Vicente. Una situación muy parecida a la que se pudo dar. Todavía esto es más épico, no se juega el partido. La otra vez fue en el 92. Esta vez va a tener que ser en el Juzgado, en la decisión pactada o no nos salvamos...

En cualquier caso, Augusto César Lendoiro no se plantea regresar, ¿no?

No, no, no. Siempre me he ofrecido, con poco éxito, a colaborar con ellos en las cuestiones que así lo estimasen. Después de 50 años de presidente y 25 en el fútbol profesional, o eres muy burro, o algo tienes que saber de esto. Muchas cosas de estas, con esta experiencia, podía haber sido una buena colaboración. Sigo y seguiré a disposición del presidente y del Consejo de Administración o la persona que mande en el club de la forma que sea.