El Barça apura sus opciones de Liga ante el Valladolid y sus problemas fuera de casa

La victoria del Real Madrid ante el Alavés traslada toda la presión al Barcelona. La Liga cada vez está más complicada para los de Setién y las cuentas son claras: un pinchazo ante el Valladolid le daría la oportunidad al cuadro de Zidane de proclamarse campeón antes del martes.

Es por ello que la visita al José Zorrilla no es un partido más. El Barcelona no llega en racha, quiere acabar con las dudas y cualquier error puede poner punto y final a la escasa esperanza que ya hay en el Camp Nou con el campeonato liguero. El duelo ante el Espanyol terminó bien en cuanto a resultado, pero no en lo que respecta al juego.

Los de Setién ganaron con un escaso 1-0 a su máximo rival en Cataluña. La satisfacción de ganar el derbi siempre es grande. Más aún si esos tres puntos perdidos por el contrario les condenan al descenso. Sin embargo, al equipo culé se le pide pide mucho más en esta recta final.

Messi y Griezmann celebran un gol del Barcelona ante el Villarreal en La Liga EFE

Solo vale ganar

El Real Madrid depende de sí mismo para ganar esta Liga. Pero está en la mano del Barça que esto ocurra antes o después. Todo lo que no sea ganar en esta jornada 36 le daría al cuadro de Zidane un empujón tremendo en sus aspiraciones al título. Tanto que con una victoria blanca el próximo lunes supondría la asignación del cinturón de campeón a los de Chamartín.

Delante tienen a un Valladolid que complicó y mucho las cosas al Valencia en Mestalla (2-1), empató ante el Sevilla (1-1) y solo permitió que el Atlético de Madrid les superara con un corto 1-0. El Barça, que no termina de carburar en esta reanudación de temporada tras el parón por el Covid-19, ganó por solo 1-0 al Bilbao, empató ante Celta y Atleti y, pese a la goleada al Villarreal, los calificativos a su juego no fueron buenos.

Las expectativas en el vestuario, por el contrario, son positivas. Al menos eso es lo que ha transmitido Setién, que ve "posible" llegar "al último partido con opciones de ganar el título". Unos planes que pasan por ganar los tres partidos que restan a la temporada para darle la vuelta a los cuatro puntos de ventaja con los que cuenta el Madrid.

Para esta primera final no estará De Jong, que fue duda hasta el último momento por problemas físicos. Tampoco los conocidos Umtiti, Arthur o Ansu Fati, que fue expulsado con roja directa en el duelo ante el Espanyol por una grave entrada.

Los jugadores del Valladolid celebran el gol del debutante Víctor García ante el Valencia EFE

El Valladolid bordea la salvación

Sergio González ha conseguido, pese a todas las dificultades, mantener a los suyos lejos del descenso. El conjunto de Zorrilla aún no está de todo salvado, pero sí que guarda cierta distancia de seguridad con el infierno rojo que te quita la categoría. Con 39 puntos cosechados, se mueve por el centro de la tabla con siete puntos de diferencia con el Mallorca, que cierra la zona de descenso. Unos datos optimistas teniendo en cuenta que quedan tres jornadas.

El objetivo es claro: sacar al menos un empate del duelo ante el todopoderoso Barcelona. De conseguirlo, el Valladolid conseguiría un gran hito en esta temporada tan extraña e intermitente. Y es que habrían logrado sumar ante todos los rivales que han tenido en La Liga. Las sensaciones estos días son buenas y más tras la gran imagen dejada en Valencia, donde merecieron más de lo que terminaron obteniendo.

Para dejar tocado y casi hundido a los de Setién, los vallisoletanos no podrán contar con hasta tres jugadores en su plantilla. Según ha informado el club, hay varias bajas por problemas físicos. Una de ellas es la de Ben Arfa, que sufre una "lumbalgia muy pronunciada" que le impide estar ante el Barça. Además, tampoco podrán vestirse de corto ni Salisu ni Míchel.

Valladolid - Barcelona

Valladolid: Masip; Moyano, Olivas, Javi Sánchez, Raúl García; San Emeterio, Alcaraz; Hervías, Óscar Plano, Toni Villa; Guardiola.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Arturo Vidal, Sergi Roberto; Messi, Suárez y Griezmann.

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité valenciano).

Hora: 19:30 - Movistar LaLiga / EL ESPAÑOL.

Información: Partido correspondiente a la jornada 36 de La Liga que se disputará en el estadio José Zorrilla (Valladolid, España).