Bartomeu da la cara: Setién seguirá en el Barça, futuro de Messi, Neymar es "poco probable"...

Josep María Bartomeu ha vuelto a hablar apenas unos días después de hacerlo para criticar el VAR e insinuar que se está favoreciendo al Real Madrid, líder con cuatro puntos de diferencia. El presidente del Barcelona ha concedido un entrevista a El Mon a RAC1 en la que ha vuelto a hablar de los arbitrajes y también de los muchos temas que rodean la actualidad azulgrana.

Sobre el VAR, incidió en sus quejas: "La aplicación del VAR no es del todo ecuánime desde el postCovid. Pero no lo digo yo porque yo lo diga. Lo ve todo el mundo del fútbol. Hay que ayudar cada vez más a los árbitros. Estoy totalmente a favor del VAR porque espero que se haga justicia. Rubiales no me ha llamado desde que lo dije en público. Hablamos de esto hace unos días y él está muy a favor de la implantación de la tecnología", dijo.

Y añadió al respecto: "Independientemente de nuestros resultados, que no han sido buenos, hemos hablado de la tecnología. Está claro que los tres empates nos han perjudicado para ganar la Liga. No quiero entrar al detalle técnico porque sería como un aficionado".

Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona EFE

Lo que tiene claro es que nunca ha pensado en dimitir en la presidencia: "No, al contrario. Es el momento de arremangarse y pienso en trabajar más y tomar decisiones. En este momento, con la pandemia, hemos tenido problemas pero saldremos adelante", señaló por el Barçagate y las últimas polémicas que han rodeado a lo largo del último años, tanto en lo deportivo como en lo institucional, al club.

Del Barçagate y su resolución admite que se ha podido leer solo las conclusiones: "No hubo corrupción, todo ha quedado resuelto. Queda demostrado que el club no contrató a nadie para difamar a jugadores o opositores. [...] El Barça tiene que hacer un seguimiento de las redes por todo el mundo y no hay muchas empresas en el mundo capaz de hacerlo", dijo.

Neymar y Lautaro

Bartomeu también habló del futuro del Barça y los grandes nombres que suenan en el mercado. Con Neymar fue claro: "Es poco probable una operación así porque la situación de todos los clubs de Europa es muy difícil". Menos detalles dio del posible fichaje de Lautaro Martínez, que parece que se va alejando: "No hablo de fichajes. No tenemos marcados los fichajes en el calendario sobre cuándo deben ser", dijo del argentino.

Setién seguirá

Defendió la labor de Quique Setién, de quien no quiere hablar de una destitución: "Quique continuará. Estoy bastante contento con la evolución que estamos mostrando en los partidos pese a los empates. Los últimos partidos he visto una mejor imagen y espero que siga así. Si no ganamos la Liga todavía después queda la Champions", dijo. Y fue claro al señalar que no se arrepiente "del cambio de Valverde".

Renovación de Messi

Y, por último, habló del futuro de Messi. "No nos gusta explicar estos temas, pero es evidente que tenemos la obligación de renovar a Messi, el mejor jugador de la historia. Le quedan muchos años de fútbol y respecto a las informaciones que han salido en los últimos días, diré que aquí siempre sale la Cadena SER", dijo.

"Leo ha dicho muchas veces que quiere retirarse en el Barça. No tengo ninguna duda de que se retirará en el Barça. Y no conmigo, sino con otro presidente", concluyó Bartomeu sobre la renovación del '10'.

