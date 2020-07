Las peñas del Espanyol piden la 'cabeza' del presidente y revolución de la plantilla

La situación del Espanyol es muy complicada. El conjunto periquito es último de la clasificación y los últimos resultados desde que se reinició La Liga no han hecho otra cosa que hundirle más en la tabla del campeonato doméstico. La última derrota frente al Leganés, penúltimo, ha sido la gota que ha colmado el vaso para los aficionados.

La Federación Catalana de Peñas del Espanyol (FCPE) ha emitido un comunicado oficial este lunes 6 de julio y ha cargado contra todos. Desde la directiva, encabezada por el presidente, a los futbolistas, dejando claro que "no han estado a la altura" de la historia del club.

"Condenamos la actitud, la falta de compromiso, de dignidad y de amor propio de los jugadores del primer equipo.No han estado a la altura de los 120 años de historia del escudo que defienden. Han demostrado una grave falta de profesionalidad, han puesto en duda su nivel como deportistas de élite y han demostrado que, en su mayoría, no merecen continuar en el club", escriben desde la Federación.

"Los jugadores han puesto en duda su nivel como deportistas de élite y han demostrado que, en su mayoría, no merecen continuar en el club", destaca la Federación Catalana de Peñas del Espanyol. Muchos futbolistas no han dado la talla esta temporada y la situación sería aún peor, seguramente, de no haber sido por la racha goleadora de Raúl de Tomás cuando llegó al equipo en el mercado de invierno.

Cambio desde arriba

Aunque si hay un culpable de la situación para los peñistas, ese es el presidente Chen Yansheng. "La distancia física impide la gestión del día a día, de la misma manera que deja huérfano al club de representación institucional y de defensa ante los diferentes estamentos del fútbol", se señala en el comunicado. Es por ello que la FCPE exige "un cambio radical en la representación institucional y en la política comunicativa".

La temporada ha sido nefasta y aunque todavía no han descendido de forma matemática, sería casi un milagro que el Espanyol se salvase -no hay que olvidar que el femenino no descendió porque la Primera Iberdrola echó el cierre debido a la crisis del coronavirus-.

Es por esto que califican desde la FCPE como "vergonzosa" el curso de los blanquiazules: "Hemos vivido una temporada vergonzosa, la peor de nuestra historia. Un curso lleno de errores de planificación, fichajes fallidos y entrenadores, con continuos errores en la gestión deportiva". "No comprendemos que, pese a ser la campaña que más se ha invertido en capital para reforzar el equipo, no se haya traducido en resultados", sentencia la Federación Catalana de Peñas del Espanyol.

El que se salva de la 'quema' es José María Durán. El director general del club catalán se lleva el aplauso de los aficionados por su trabajo y dedicación. Y es que parece que el deseo primero de la FCPE es poder contar con una directiva cercana al Espanyol y que se implique al cien por cien en el proyecto, presente y futuro de la institución.

