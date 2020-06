El Espanyol destituye a Abelardo y nombra a Rufete como su sustituto

Este domingo 28 de junio, el Espanyol recibe al Real Madrid en Cornellà, en el partido correspondiente a la jornada 32 de La Liga. Tan solo un día antes del encuentro, el club blanquiazul ha decidido dar un giro en el plan que tenían hasta final de temporada, cesando así a Abelardo Fernández y nombrando a Rufete como su sucesor.

"El RCD Espanyol de Barcelona informa que Abelardo Fernández ha sido cesado de sus responsabilidades como entrenador del primer equipo masculino. El club ha tomado esta decisión fruto del rendimiento deportivo del primer equipo y con la clara voluntad de salvar la categoría del conjunto blanquiazul en Liga", comenzaba el comunicado del club perico.

"También cesan de sus funciones al resto de integrantes del cuerpo técnico, Tomás Hervás e Iñaki Tejada. Abelardo llegó a la entidad perica en diciembre de 2019 y ha estado al frente del equipo en 17 partidos oficiales como técnico espanyolista. El RCD Espanyol agradece a Abelardo y a su cuerpo técnico su implicación durante estos meses de trabajo y les desea todos los éxitos personales y profesionales", concluye la nota oficial de la institución catalana.

Rufete, su sustituto

Poco después de este primer comunicado, el Espanyol publicó un segundo en el que anunciaba a Rufete como el nuevo entrenador del primer equipo: "El RCD Espanyol de Barcelona ha decidido esta mañana que Francisco Joaquín Pérez Rufete actual Director Deportivo de la entidad se haga cargo de manera interina hasta final de temporada del la dirección del primer equipo blaquiazul.

El club quiere expresar a toda su afición que esta decisión se enmarca desde la profunda convicción en el proyecto deportivo de la entidad y con la firme intención de lograr los objetivos marcados.

Rufete, durante una rueda de prensa del Espanyol EFE

El objetivo de la salvación solo podrá conseguirse desde el compromiso y la unidad de todos y cada uno de los pericos y en estos momentos esa es la única manera de afrontar el futuro.

A falta de siete jornadas la situación deportiva no es la que quisiéramos y es por ello que toda la entidad trabaja con la ilusión y la esperanza de alcanzar los objetivos propuestos. Solo desde la unidad, el compromiso, la colaboración y la lealtad se puede revertir la difícil situación en la que nos encontramos".

Despedida de Abelardo

El hasta ahora técnico del Espanyol ha querido despedirse también de la que ha venido siendo su afición con un escueto mensaje: "Querida familia perica, apenas voy a utilizar unas líneas para despedirme y, sobre todo, daros las gracias. Desde hoy mismo dejo de ser entrenador del primer equipo del Espanyol y el cuerpo solo me pide deciros que me he sentido querido, valorado y apoyado".

"Desde el primer día me habéis transmitido que este club era mi casa y vosotros mi nueva familia, lo cual no era fácil teniendo en cuenta mi pasado. Sois muy grandes, os merecéis lo mejor. Eternamente agradecido", ha comentado 'El Pitu' en su adiós. El Espanyol se encuentra en la última posición de la clasificación y todo apunta a que, salvo milagro, jugará en Segunda División la próxima temporada.

[Más información: Horario y en qué canales ver el Espanyol - Real Madrid de La Liga]