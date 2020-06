El hermano de Bilardo niega su positivo: "El laboratorio se equivocó, es para matarlos"

La noticia del positivo por coronavirus de Carlos Bilardo había paralizado a Argentina hacía unas horas. El técnico de la selección campeona en el mundo en el año 1986 se había contagiado de esta enfermedad que ha asolado el mundo desde comienzo del 2020. Sin embargo, ha sido su hermano Jorge quien ha desmentido esta afirmación.

'El narigón', como popularmente se conoce al antiguo seleccionador de la albiceleste, sufre una enfermedad degenerativa desde hace unos años, por lo que su edad de salud es bastante delicado. Debido a este supuesto positivo, Bilardo había sido trasladad hasta una clínica.

El técnico argentino presentaba un buen estado de salud y no presentaba síntomas, sin embargo se optó por un control total de la situación derivándolo al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento para ofrecerle una mayor atención.

Carlos Bilardo, supuestamente, había sido uno de los once contagiados de que se habían registrado en el geriátrico The Senior Home, donde residía para tratarse de una enfermedad que le fue diagnosticada en el año 2007. El exseleccionador padece Síndrome de Hakim Adams.

Jorge Bilardo niega el positivo de su hermano Carlos

Sin embargo, ha sido su hermano quien, a través de sus redes sociales, ha negado el diagnóstico que se había revelado sobre el estado de salud Carlos Bilardo. Las palabras de Jorge eran las siguientes: "Mi hermano no tiene nada".

Acto seguido, el hermano de Bilardo aprovechó para atacar al laboratorio que supuestamente había tratado a su hermano y le había hecho las pruebas que habían terminado por dar el positivo por Covid-19.

"El laboratorio muy famoso se equivocó". No obstante, Jorge Bilardo no se quedó ahí, si no que se excedió en su mensaje y atizó de forma contundente a los médicos que habían tratado a su hermano y por culpa de los cuales se había propagado la idea de que el mítico Bilardo tenía coronavirus.

Por su parte, Jorge Bilardo les dedicó esta lindeza: "Es para matarlos", en referencia al mal diagnóstico ofrecido y al cabreo por todo el revuelo que se ha generado al tratarse de una persona tan conocida y querida en Argentina.

Un primer negativo en junio

Bilardo ya había sido sometido a una prueba en el mes de junio, aunque su resultado fue negativo. La residencia en la que se aloja el técnico ya paso hace unas semanas un brote, y en las últimas fechas registró un nuevo rebrote con el que se había vinculado al positivo de Carlos.

Sin embargo, la salido al paso de los rumores de su hermano Jorge arroja luz a la situación real del exentrenador, que se encuentra bien de salud y tratándose de la enfermedad que padece desde 2007.

