Tebas: "La salida de Messi sí que la notaríamos; la de Cristiano tuvo un impacto casi nulo"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha analizado el regreso del fútbol y otros asuntos que lo rodean en una entrevista en RAC1. Este jueves, el máximo mandatario de la patronal pasó por los micrófonos de El Món a RAC1 y dejó varios titulares. Se refirió también al importantísimo valor que le dan a que Leo Messi juegue en la liga española.

Sobre el argentino habló del impacto que causaría su marcha a otra liga y atacó a Cristiano: "La salida de Cristiano, aunque se molesten en Madrid, tuvo un impacto casi nulo porque en LaLiga llevamos años preparándonos para que la marca LaLiga trascienda a los jugadores", dijo sobre el adiós del portugués en 2018.

"Pero el caso de Messi es distinto. Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol. Hemos tenido la suerte de haberlo tenido siempre en nuestra Liga. Yo creo que la salida de Messi sí se notaría. Desde luego, más si se fuese a jugar a otra Liga", añadió.

Y siguió elogiando a Messi: "Es un icono del fútbol español, de LaLiga y le pediría que por favor termine en nuestra competición. Que tanto cariño lo hemos dado. Tampoco sería una catástrofe porque tenemos firmados unos contratos televisivos con o sin Messi. pero lo importante es el valor que le da. Messi siempre nos deleita".

El público en La Liga

Tebas también habló de la vuelta del público a La Liga: "Estamos trabajando en un protocolo y espero que en aquellas comunidades autónomas que lo autoricen haya público. Mi opinión es que podrá ser así. Hay que tener cuidado con la equidad. Cuando llevamos al límite la integritis deportiva, podemos llevarla al absurdo. Si hay un rebrote de la pandemia en octubre sólo en unos sitios concretos, qué vamos a hacer: ¿obligar a todos a que jueguen a puerta cerrada? Es ilógico. Lo que hay que tener es un protocolo que salvaguarde la salud de todos. Quiero decir que considero que no es un tema de equidad deportiva".

Lo que no confía es en que se llenen al cien por cien: "Ver los estadios llenos no depende del presidente de LaLiga. Hasta que no haya una vacuna es muy difícil que se pueda ver el cien por cien en los estadios. La población no es inmune hasta que haya un 70% en esa condición. Entonces es difícil ver los estadios llenos. Habrá que ver la evolución de la pandemia. Hasta que no haya vacuna no veremos llenos los estadios".

Formato de La Liga

Defendió La Liga respecto al resto de competiciones: "No nos planteamos bajar el número de equipos a corto ni a medio plazo. El modelo de negocio está establecido en 20 clubes y tiene su razón de ser. El problema de los calendarios es que la Champions de desdobla, la final se juega en fin de semana, se inventan competiciones como la Liga de Naciones, se aumenta el número de equipos en un Mundial...

"Y hay que decir que sólo en una temporada, las grandes Ligas de Europa generan más dinero que cinco mundiales, cinco veces más que una Champions. Es un modelo extraordinario. No cambiemos aquello que funciona y que ha hecho crear una industria colosal. La industria del fútbol en Europa es más importante que la NBA y la NFL", añadió.

La homosexualidad en el fútbol

También lanzó un alegato sobre la homosexualidad: "Si realmente tenemos homosexuales entre nuestros futbolistas, que probablemente los haya por porcentaje, sería bueno si piensan que cohíben su personalidad. Me parecería perfecto que algún jugador lo hiciese. Pero no porque sea bueno para la sociedad. Lo que no puede ser es que deban ocultarlo".