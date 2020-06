Horario y en qué canales ver el Alavés - Real Sociedad de La Liga

El Alavés recibe al Real Sociedad en un nuevo duelo de la La Liga. El partido dará comienzo a las 19:30 de este jueves, 18 de junio de 2020, y podrá ser seguido a través de la televisión en los canales: Movistar LaLiga (M46 O110), Mitele Plus, Movistar LaLiga 2 (M48 O117), LaLiga TV Bar.

El conjunto vitoriano contará con varias bajas en el centro del campo para afrontar un derbi con diferentes objetivos en la vigésima novena jornada de La Liga. Asier Garitano podrá contar con la dupla gallega formada por Lucas Pérez y Joselu Mato, ausente en el reinicio de la competición ante el RCD Espanyol.

Fue una baja sensible, de hecho es la pareja más goleadora tras Leo Messi y Luis Suárez, pero para este duelo regresarán a un once del que saldrán Fernando Pacheco, expulsado la pasada jornada, además de Rodrigo Ely y Aleix Vidal, que no llegarán a tiempo tras recibir distintos golpes ante los espanyolistas.

Mientras, ante la ausencia de Aleix Vidal, Martín Aguirregabiria se perfila como lateral 'largo', con Édgar Méndez en la banda contraria.

Será el estreno tras la reanudación de LaLiga del conjunto vitoriano en Mendizorroza, donde empató a 1-1 ante el Valencia en el último choque oficial celebrado el pasado 6 de marzo. Será un derbi único, sin público y sin el ambiente que siempre han protagonizado ambas aficiones, juntas, en las calles de la capital vasca.

Alavés - Real Sociedad: horario del partido

Descubre más información sobre este encuentro y sobre todos los partidos televisados en Fútbol en la TV.

