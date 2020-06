Valencia y Levante empatan en un final trepidante en Mestalla con dos goles en el descuento

El Levante se encontró un penalti de Mouctar Diakhaby sobre Rubén Vezo en el minuto 97 para poner el empate en Mestalla gracias al lanzamiento de Gonzalo Melero. Minutos antes, el Valencia se adelantó en el marcador con una acción individual muy buena de José Luis Gayá que fue rematada por Rodrigo Moreno en el último minuto reglamentario del encuentro. Los de Albert Celades y los de Paco López disputaron un partido muy dividido en cuanto al dominio. [Narración y estadísticas: Valencia 1-1 Levante]

La expulsión de Roger Martí terminó por romper el equilibrio que existía en el encuentro. Aún así a los locales les costó encontrar la portería de Aitor Fernández, que también tuvo alguna intervención de mérito durante el choque. Este despiste en forma de agarrón dentro del área del central francés fue vital en un encuentro que se resolvió en los últimos minutos del partido.

Hasta el tramo final el partido fue de pocas ocasiones e incluso tuvo fases muy espesas. Estuvo marcado por la igualdad, con momentos de dominio alternativo, sin que ninguno de los contendientes se mostrara claramente superior a su ponente. El Valencia mandó ligeramente sobre su rival en el tramo inicial del encuentro gracias, sobre todo, a sus penetraciones por la banda izquierda conducidas por Gayà frente a un Levante bien asentado en defensa y que no daba opción a su rival en sus penetraciones.

Pocas ocasiones

Esa fue la dinámica del encuentro hasta que en torno al ecuador del primer periodo el partido cambió gracias a que el conjunto visitante cobró más protagonismo al adueñarse del balón y jugar más cerca de la meta de Cillessen con una larga serie de córners a su favor. Con el control del partido en manos de Rochina, Bardhi y, sobre todo, Campaña, el Valencia se encontró con espacios al contragolpe y en uno de ellos llegó la ocasión más clara del primer periodo en un disparo muy duro de Soler al larguero en un lanzamiento en el que el meta Aitor rozó ligeramente el balón.

Rodrigo Moreno celebra el gol que le daba al Valencia el partido ante el Levante LaLiga

No cambió esa jugada el ritmo de juego, puesto que los locales no estaban incómodos ante el dominio del rival que no e vio acompañado de ocasiones claras de gol. Tampoco dispuso de ellas el equipo de Albert Celades y se llegó al descanso con el empate inicial, en un choque en el que ambos equipos compitieron con energía, pero en el que crearon poco peligro.

La expulsión, determinante

Poco varió el encuentro tras el descanso, aunque con las fuerzas recuperadas por parte del Valencia, que antes de que empezaran los cambios ya había nivelado el control del juego. El partido no era vibrante, los equipos se mostraban imprecisos, especialmente en ataque y no daba la impresión de que el gol pudiera rondar alguna de las porterías, ya que las defensas eran muy superiores a los atacantes.

A medida que avanzaba el encuentro se pasó a jugar más cerca del área del equipo dirigido por Paco López y el dominio local dio opciones al Levante al contragolpe. A quince minutos del final, el atacante levantinista Roger Martí vio la segunda amarilla tras una entrada a Hugo Guillamón y el encuentro, muy nivelado hasta entonces, se desequilibró en cuanto al número de jugadores sobre el césped, circunstancia que ser un factor influyente de cara al final del partido.

De entrada, no acusó el Levante la inferioridad, se mantuvo firme en defensa y tuvo alguna salida con cierta soltura y el Valencia no encontró la forma de hacer valer su superioridad de cara a puerta a pesar de que sus aproximaciones a la meta de Aitor se incrementaran. Todo lo importante pasó al final. En una de esas acciones, el Valencia elaboró una penetración por izquierda y logró abrir el marcador. El Levante no se rindió, buscó la igualada y la consiguió.

Valencia - Levante

Valencia: Cillessen, Florenzi (Wass, 56'), Dakhaby, Hugo Guillamón, Gayá, Carlos Soler (Ferran Torres, 68'), Parejo, Coquelin, Guedes (Cheryshev, 87'), Rodrigo y Maxi Gómez (Gameiro, 56').

Levante: Aitor Fernández, Miramón, Vezo, Postigo, Clerc, Campaña (Pablo Martínez, 84'), Vukcevic (Radoja, 73'), Bardhi (Toño, 73'), Rochina (Melero, 61'), Morales (Borja Mayoral, 61') y Roger.

Goles: 1-0, 89', Rodrigo; 1-1, 95', Melero, de penalti.

Árbitro: Alberola Rojas (comité castellano-manchego). Amonestó por el Valencia a Hugo Guillamón y por el Levante a Miramón y Vuckevic. Expulsó al visitante Roger por doble amonestación (m.74).

Incidencias: Partido de la vigésimo novena jornada de liga, disputado a puerta cerrada en Mestalla.