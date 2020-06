César Noval, el linier y cirujano que renuncia al regreso de La Liga: "La salud ha ganado al fútbol"

César Noval Font (32 años) se convirtió en noticia a finales de 2018 por hacer la primera reasignación completa de sexo mujer-hombre en España en una sola cirugía. Todo tuvo mayor repercusión debido a que combinaba su labor de cirujano con la de asistente arbitral de Primera División.

En esa intervención, considerada un hito en la sanidad de la Comunidad Valenciana, se efectuó en un mismo tiempo quirúrgico la faloplastia, la retirada de genitales internos femeninos, la mastectomía y la masculinización facial.

A consecuencia del trabajo de Noval fuera de los terrenos de juego, trabaja en Valencia en la Clínica Noval, César ha decidido renunciar a volver a La Liga para preservar la salud tanto de los jugadores y cuerpo técnico como la de sus pacientes ante la exposición que supondría compaginar sus dos vidas.

César Noval anuncia que no se reincorpora a su puesto de linier en la reanudación de La Liga tras el Covid-19 David Aguilar-Amat

"Ha sido una decisión muy dura, he mantenido mi forma física durante el confinamiento, pero ante la exposición que tengo en el quirófano, tengo una posibilidad superior que el resto de mis compañeros al contagio", comenta en una entrevista para EL ESPAÑOL. Tras cuatro años corriendo por la banda de los campos de Primera División, ahora dejará el banderín. ¿Hasta cuándo?: "No lo sé, no tengo fecha de vuelta y no quiero ponérmela".

¿Cómo entró en tu vida el fútbol y la cirugía?

He jugado al fútbol desde siempre y cuando veo que quiero estudiar Medicina y que necesito varias horas al día para estudiar, empiezo a conocer el mundo arbitral. Decidí con un grupo de amigos probar, además de empezar a estudiar la carrera de Medicina. A pesar de que son varios años, veo que puedo compaginarlo con mi labor de linier y así hasta ahora. Linier en Primera División desde hace cuatro años y cirujano desde 2012.

"La decisión ha sido dura, pero hay que pensar en la salud de los futbolistas y de mis pacientes"

¿Cómo están siendo estas horas desde que anunciaste que no ibas a regresar a La Liga para ejercer tu labor de asistente?

A nivel personal con mucho orgullo de haber tomado esta decisión por el bien global de mis pacientes y de los futbolistas ya que es un acto de responsabilidad. Ha sido una decisión muy dura, he mantenido mi forma física durante el confinamiento, pero ante la exposición que tengo en el quirófano, tengo una posibilidad superior que el resto de mis compañeros al contagio. La sensación hoy en día es de que he tomado la decisión correcta.

La decisión que has tomado es dura debido a tu amor por el fútbol y seguramente te haya costado y la hayas pensando mucho, ¿por qué tomas exactamente esta decisión y cuándo?

Porque hay que pensar en la salud de los demás. La decisión es dual ya que estoy algo más expuesto que una persona normal en su día a día por el contacto en el quirófano. No quería que mis sentimientos fuesen que estoy poniendo en riesgo a mis pacientes y a los futbolistas. El hecho de estar operando, saber que tengo un viaje programado para un partido, tenerme que hacer test anteriormente y dar servicio a los pacientes, era difícil de compaginar y conciliar. La salud ha ganado al fútbol y hay que entender que la profesión médica es más importante que el fútbol. Dejar a los pacientes de lado por el fútbol no es éticamente correcto. La decisión correcta ha sido decantarse por la cirugía plástica.

Desde el 20 de marzo hemos estado en contacto con la directiva del Comité de Árbitros y yo he tenido especialmente más trato debido a mi situación. Cuando volviese La Liga teníamos que ver todas las situaciones y también las de mis pacientes. Poco a poco vi que no era viable poder compaginar ambas profesiones. La decisión final la tomé el pasado viernes.

César Noval, en su clínica

¿Cómo es eso de que la salud ha ganado al fútbol? ¿Consideras tu profesión de cirujano más importante que la de linier?

La prioridad absoluta es siempre la salud de los pacientes por encima de todo, por lo que ser cirujano es mucho más importante que ser linier. A veces en nuestra sociedad el fútbol tiene más trascendencia que otras cosas, pero también hay que verlo como una cuestión social y un entretenimiento que nos hace felices.

¿Tenéis ahora muchos pacientes que quieran operarse de algo o estén pensando en hacerlo debido a estos meses de parón?

Sí. Durante el estado de alarma no hemos podido operar, por lo que la lista de espera ahora es muy grande, especialmente pacientes de construcción nasal y mamaria. Lo responsable es priorizar la salud y la medicina al fútbol por mucho que nos duela.

¿Hubiese existido mucho riesgo en compaginar tu labor de asistente con la de cirujano?

No es un riesgo mucho más elevado que cualquier otra profesión, pero no iba a poder cumplir todos los protocolos sanitarios de La Liga de forma estricta. No era viable que no pudiese ver a ningún paciente antes de un partido, ya que esto lo tenía que hacer sí o sí. A nivel de responsabilidad no era correcto seguir siendo asistente. No creo que hubiese sido un riesgo tremendo de contagio estar en el quirófano y ser asistente, pero la suma de ambos no era correcta. Es más todo un tema de responsabilidad social, sanitaria y de tranquilidad personal. El riesgo puede que fuese bajo, pero hice lo correcto.

"Todo el mundo ha entendido y respetado mi decisión de no seguir de linier"

¿Por qué era en tu caso imposible cumplir el protocolo sanitario dado por LaLiga?

Si nosotros nos sometemos a las pruebas que diga la RFEF y posteriormente tenemos contacto de riesgos, el valor predictivo de esa prueba pierde valor porque he tenido contacto con otras personas. Si tengo que viajar un sábado para un partido, por la mañana tengo que ver pacientes. Todo esto lo hacía antes y ahora con el coronavirus no era viable.

Si llego a tener otra profesión tal vez no hubiese tenido que dejar mi labor de asistente. O mismamente otro tipo de médico tal vez hubiese podido cumplir el protocolo sanitario disminuyendo el contacto con el paciente, pero el contacto de un cirujano con su paciente es muy alto, especialmente la rinoplastia, que es lo que suelo hacer yo.

En 2018 hiciste la primera reasignación completa de sexo mujer-hombre en España en una sola cirugía, ¿qué recuerdas de ello?

Fue algo histórico. No éramos conscientes de que estábamos creando un hito muy importante. En medicina también hay que tener mucha cautela cuando haces algo pionero y a nivel nacional sabíamos que íbamos a ser los primeros. Fue muy bonito porque sabíamos que iba a mejorar la salud de muchas personas transexuales. A partir de ahí hemos hecho muchas operaciones parecidas. La repercusión fue correcta, pero cuando se conoció que era asistente la noticia se dio a conocer más.

César Noval, durante un partido de Primera División

Estos días mucha gente se ha dado cuenta de la tremenda labor de los sanitarios debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. ¿Qué te dice la palabra héroe?

Me dice muchas cosas. Estos días se está diciendo bastante debido a todos los médicos. Yo lo tengo que decir es que los transexuales son también héroes y no yo por haber hecho la cirugía. Ellos y ellas se enfrentan a una realidad diaria muy dura, aunque conforme van pasando los años todo se va normalizando. Son héroes no solo por las situación social en España, sino sobre todo a nivel personal. Cuando naces con condición femenina o masculina y te das cuenta de que eres del otro sexo, todo eso es muy complejo. Además, son cirugías muy costosas, los tratamientos hormonales son irreversibles y a veces hay rechazo social. La clave esta en la educación social de la población.

¿Volverás esta temporada a ser linier? ¿O cuándo tienes en mente que suceda?

No lo sé. No queremos ponernos una fecha, pero volver esta temporada seguro que no. Cada día iré entrenando para una posible vuelta, pero ahora solo quiero enfocarme en mi trabajo de cirujano.

¿Cómo ha sentado la noticia de que dejabas de momento el trabajo de linier?

La verdad que bien. Muchos pacientes han hablado conmigo, he tenido comentarios por las redes sociales y dentro del mundo del fútbol lo ha respetado todo el mundo.

¿Cómo ves el fútbol de hoy en día donde no habrá público, no recomiendan celebrar los goles y donde no recibiréis insultos por parte de los aficionados?

Al final hay que normalizar todo y ser conscientes de que somos afortunados por tener de vuelta al fútbol. Hay que olvidarnos de todas las diferencias y disfrutar con este deporte. El tema de no dar abrazos y celebrar los goles, sabiendo que en muchos momentos del partido va haber contacto, se ha recomendado debido a una razón de educación social y demostrar a la sociedad que hoy en día no hay una normalidad absoluta. El fútbol es una herramienta muy útil y los niños tienen que ver un comportamiento bueno y educativo por parte de los futbolistas.

