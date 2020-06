Lautaro Martínez da el primer paso para poder fichar por el Barcelona

El delantero argentino Lautaro Martínez ha confesado a su actual equipo, el Inter de Milán, que se siente atraído para fichar por el Barcelona, según publica este sábado el diario deportivo La Gazzetta dello Sport.

El rotativo italiano titula en su portada "Pacto de despedida" y asegura que el delantero ha admitido ante el técnico del Inter, Antonio Conte, su deseo por fichar por el club blaugrana y jugar con Leo Messi la próxima temporada.

Sin embargo, futbolista y entrenador habrían llegado a un acuerdo por el que Lautaro se compromete a estar al máximo nivel en el equipo mientras permanezca en el Inter. No hay que olvidar que la Serie A se reanuda dentro de dos semanas.

Lautaro Martínez, con el Inter de Milán Reuters

Los dos clubes no han llegado a ningún acuerdo oficial por el momento y, según las mismas informaciones, presentan ciertas diferencias en cuanto a la cifra en la que se puede cerrar la operación, ya que la cláusula de rescisión del delantero argentino con los de Milán es de 111 millones de euros.

De momento, el Barcelona y el Inter de Milán tienen la mente centrada en la vuelta de La Liga y la Serie A, respectivamente, tras el parón derivado de la crisis del coronavirus.

Postura del Inter

Ha tan solo unos días, el director deportivo de la entidad neroazzurra ya señaló que si alguien quiere a Lautaro, deberán pagar la cláusula. "Solo hay un camino que puede llevarlo lejos del Inter, y es pagando su cláusula, la que todo el mundo conoce. Tiene fecha de caducidad y unos compromisos muy precisos", señaló Piero Ausilio en declaraciones para Sky Sport.

"No hay otras opciones para que Lautaro salga, y no estamos negociando con nadie porque apostamos por él y todavía le quedan dos años de contrato. Nuestro club no quiere vender a sus mejores jugadores, quiere mantenerlos y reforzarse. El Inter no quiere vender a Lautaro. Luego, claro, también existe esa cláusula. Creo haber sido claro al respecto", sentenció el directivo del Inter.

