El Inter desmonta la última fantasía del Barça: "Lautaro solo saldrá si pagan la cláusula"

Frenazo en seco a las aspiraciones del Barcelona. El Inter de Milán ha puesto el candado al futuro de su estrella, Lautaro Martínez, y asegura que solo hay una llave para desbloquearlo: pagar su cláusula de rescisión. El club italiano no negociará su salida, tal y como ha asegurado su director deportivo, Piero Ausilio. En una entrevista a Sky Sport, ha hablado muy claro del delantero argentino.

"Solo hay un camino que puede llevarlo lejos del Inter, y es pagando su cláusula, la que todo el mundo conoce. Tiene fecha de caducidad y unos compromisos muy precisos", señaló con claridad Ausilio pese a que durante las últimas semanas se ha ido acercando al jugador al Barcelona.

El director deportivo neroazurro también se atrevió a dar los detalles de la cláusula de Lautaro, la única vía posible para que otro club pueda ficharle este verano: "Caduca en los primeros días de julio y no dura mucho tiempo".

Lautaro Martínez celebra un gol con el Inter de Milán REUTERS

Y añadió: "No hay otras opciones para que Lautaro salga, y no estamos negociando con nadie porque apostamos por él y todavía le quedan dos años de contrato. Nuestro club no quiere vender a sus mejores jugadores, quiere mantenerlos y reforzarse".

El Barça ha contactado con el Inter

Ausilio reconoce que el Barça ha contactado con el Inter, pero se mantuvo firme en su discurso: "Muchos clubes nos contactaron, y entre los más interesados está el Barcelona, con el que tenemos una relación cordial y amistosa. No lo escondo, pero sé que ellos conocen nuestras intenciones".

El directivo del Inter acabó de forma tajante sus respuestas sobre Lautaro: "El Inter no quiere vender a Lautaro. Luego, claro, también existe esa cláusula. Creo haber sido claro al respecto". Problemas en Can Barça.

[Mas información: Quique Setién y el fichaje de Lautaro: "¿Si a Messi le gusta? Tendremos que preguntarle"]