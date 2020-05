La Fiscalía pide seis meses de cárcel para Diego Costa por un delito contra Hacienda

La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales seis meses de prisión y una multa de algo más de medio millón de euros para el futbolista del Atlético de Madrid Diego Costa por un delito contra la Hacienda Pública relativo al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de 2014. La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado el juicio por esta causa para el próximo jueves.

Diego Costa está en el punto de mira desde que saltara el año pasado la noticia. En 2019 se supo que la Agencia Tributaria acusaba al delantero rojiblanco de un fraude de 1,1 millones de euros por sus derechos de imagen en 2014. Se le acusa de ocultar los ingresos del contrato de patrocinio con Adidas que firmó antes de irse traspasado al Chelsea de la Premier League.

Costa firmó su contrato de patrocinio a comienzos de 2014 por un importe cercano a los 800.000 euros. Este no fue declarado en su totalidad en España. Hacienda sostiene que el hispano-brasileño debe tributar como residente en el país ya que pasaron seis meses antes de que se marchara a Inglaterra. Hacienda también declara que no hubo un intento de fraude, puesto que Costa no utilizó sociedades pantalla en paraísos fiscales para percibir estos patrocinios.

Diego Costa, durante un entrenamiento del Atlético de Madrid EFE

