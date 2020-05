La conversación más surrealista entre Leo Messi y Kun Agüero... con Ibai Llanos de espectador

Sergio Agüero se volvió a pasar Twitch. El jugador del Manchester City pasó esta madrugada jugando en directo para todos sus seguidores y se unió a Ibai Llanos para castear algunas de sus partidas. La gran novedad de esta ocasión es que el Kun llamó a Leo Messi para hablar con él durante la partida. Los dos argentinos compartieron varias conversaciones un tanto surrealistas.

Agüero, al parecer, escribió durante la mañana a Messi muy temprano cuando iba camino de hacerse las segundas pruebas con el Manchester City de detección del Covid-19. "¿Para qué me escribiste a las 9 de la mañana? Luego no me diste bola", le preguntó el capitán del Barça. "Ah, ¿yo te escribí? Sería para desearte buen día. Estaba aburrido por la mañana, iba a hacerme el test", respondió el jugador del club inglés.

En otro espacio de la conversación, Agüero le recuerda a Messi que en pocos días es su cumpleaños. "El 2 de junio es mi cumpleaños, ¿qué me vas a regalar?", preguntó el Kun. El astro azulgrana, lejos de desvelar el regalo, recordó que "es el primero que no pasamos juntos", ya que suelen coincidir en esas fechas con la Selección.

El Kun Agüero explicándole a Messi en mitad de un directo de Twitch como le trolean con los nombres en streaming



Lo mejor de esto es que yo en ese momento estaba en llamada de discord con el Kun esperando para jugar juntos JAJSDJDJ nada tiene sentido

pic.twitter.com/sOuvdoT6D3 — Ibai (@IbaiLlanos) May 23, 2020

Después compartieron una conversación surrealista en la que Kun le explicaba a Messi cómo le trolean con sus nombres en el streaming. Ibai Llanos pudo grabar todo esto porque estaba esperando a Agüero para empezar una partida con él. El argentino se ha convertido en toda una estrella de los eSports durante esta cuarentena. Le hemos visto desde conduciendo coches, hasta jugando a los juegos de rol de moda.

