Rakitic: "El Barça nunca a dicho que me quedaba, a ver si escucha Bartomeu y me llama mañana"

En Can Barça siguen viviendo polémicas con respecto al mercado de fichajes. Ivan Rakitic parece destinado a salir del club. A pesar del trato que está recibiendo en el que la entidad no le cierra la puerta públicamente, el croata parece dispuesto a querer seguir en Barcelona y sigue haciendo oídos sordos a los cantos de sirena que llegan desde Italia... y desde Sevilla.

El centrocampista se pasó este lunes por El Partidazo de COPE con Juanma Castaño donde volvió a ser muy crítico con la directiva azulgrana. "Cuando firmamos un contrato es con la idea de cumplirlo. También con la idea de que quiero jugar, pero yo estoy tranquilo. Me hubiese gustado que en alguna ocasión alguien del club hubiese salido a decir que Rakitic se quedaba para acabar con los rumores. Bartomeu no me ha dicho nada. Quizás hoy nos está escuchando y mañana me llama", explicó un Rakitic visiblemente dolido con que no haya una defensa desde la cúpula del club.

El futuro de su familia parece claro y pasa por el sur de España. "Iremos a vivir a Sevilla tarde o temprano, casi seguro", respondía Rakitic a la pregunta sobre si le gustaría regresar a la capital del Guadalquivir. Pero, por ahora, suena como moneda de cambio para facilitar el fichaje del que parece gran objetivo azulgrana. "Si tiene que venir Lautaro, yo encantado. No tengo nada que ver. Yo lo que quiero es pensar en el Barça, pero nunca me he cerrado puertas de hacer un gran cambio", expuso el centrocampista.

◘ Revive los mejores momentos de la entrevista a @ivanrakitic:



◘ Su futuro

◘ La relación con Bartomeu

◘ Las palabras de Messi

◘ La vuelta del fútbol



◘ #PartidazoCOPE pic.twitter.com/bTPTjuYJyl — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 18, 2020

También quiso mandar un mensaje a los rivales por La Liga y la Champions League. "Mi hija mayor me ha preguntado que cuándo vamos a poner un trofeo nuevo en la sala de trofeos de casa y le he respondido: 'En nada tenemos aquí dos más", sentenció Rakitic. Además, sobre las palabras de Thibaut Courtois en las que decía que no le podían dar el campeonato al Barça si se cancelaba la temporada, el croata las respeta y cree que "quería demostrar las ganas que tenía de jugar".

[Más información: Todos los futbolistas del Barcelona dan negativo en la segunda tanda de pruebas del coronavirus]