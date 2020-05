Song: "No me importó saber que no jugaría mucho en el Barça porque iba a ser millonario"

Alex Song fue uno de los fichajes del Barcelona que no acabaron de cuajar. En su día desde la Ciudad Condal intentaron poner por encima su incorporación a la de Luka Modric por el Real Madrid, pero el tiempo supo poner a cada uno en su sitio. El exfutbolista culé ha hablado ahora sobre su carrera.

"Cuando llegué al Arsenal, en mi primer contrato profesional recibí 15.000 libras (más 16.800 euros) a la semana. Puedes imaginarte lo eufórico que estaba, yo, un joven adolescente, pasaba de cobrar 4.000 (casi 4.500 euros) a 15.000 libras ... Podía hacer michas compras, hacer fiestas locas, etc. Fui al entrenamiento y vi al rey Thierry Henry llegar con un coche que era una joya. Y me dije que también quería el mismo coche, a cualquier precio... y lo tuve. Pero después de dos meses me arrepentí, porque todo mi dinero iba para combustible, de hice con un Toyota", ha dicho Song.

En el portal lionindomptable.com, el camerunés, actualmente sin equipo, ha continuado hablando sobre aquella anécdota: "Después de cambiarlo, Titi me preguntó un día: 'pero hijo, ¿dónde está tu coche?' Le contesté que ese coche no estaba a mi nivel ...".

Alex Song, en un partido del Barcelona EFE

"La mayoría de los jóvenes futbolistas viven más allá de sus posibilidades. ¿Sabes lo que gané en ocho años en el Arsenal? Pero te juro que fue durante los últimos cuatro años cuando comencé a ganarme la vida, porque el salario había aumentado considerablemente y entendí que había sido una persona derrochadora ... ocho años en el Arsenal ocho años y ni siquiera había podido ahorrar 100.000 libras (poco más de 112.300 euros) en mi cuenta bancaria. La gente pensaba que era millonario, pero no era así", ha añadido.

Fichaje por el Barcelona

"Cuando vi la cantidad que iba a recibir, no lo dudé, pensé en mi esposa y mis hijos y que era necesario que después del fútbol tuviéramos una vida cómoda. Y eso que que cuando hablé con el director deportivo del Barça me dijo que no iba a jugar mucho, pero no me importó porque sabía que sería millonario", ha afirmado Alex Song.

Para finalizar su intervención, Song ha lanzado una reflexión: "Siempre digo que un joven de 20 años que maneja un Ferrari es pobre, porque a los 20 años todavía no se ha hecho nada ... pero un hombre de 50 años que maneja un Bentley, es un hombre respetado".

