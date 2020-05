Javier Tebas habla del regreso de La Liga: "Espero poder jugar los lunes"

Javier Tebas: "Me gustaría que LaLiga empezase el 12 de junio"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, volvió a intervenir este domingo en #Vamos en el programa Volver es ganar para dar parte de las novedades acerca del regreso de la competición en España. Felicitó a la Bundesliga, que se retomó este fin de semana, e insiste en que se trabaja para volver aquí desde el 12 de junio.

Vuelta de la Bundesliga

"Felicito a la Bundesliga y a su CEO. Hemos trabajado mucho juntos estos meses, intercambiando ideas... Estoy muy orgulloso. No era fácil. Han sido los primeros y es un ejemplo a seguir. Aquí será prácticamente igual. A lo mejor detalles del protocolo que podríamos pulir".

Entrenar en grupos

"Viene bien para igualar un poco todo el tema de los entrenamientos. Era muy importante que todos los equipos puedan entrenar igual y es de agradecer que se haga así. Es importante que en el mundo del deporte se reanuden los entrenamientos cuando se es posible".

El Borussia Dortmund tras el partido contra el Schalke 04 Reuters

Contagios en fase 1

"Con los cambios de fase los jugadores y su entorno tienen más posibilidades de contagio. Les decimos a los jugadores que hay que vigilar estas cosas. En los entrenamientos es casi imposible que se produzca un contagio con las actuales medidas. Nos preocupa que con la fase 1 pueda llegar algún contagio".

La vuelta desde el 12-J

"La fecha ideal será la que determinen las autoridades. A mí me gustaría cuanto antes. Todo el mundo quiere entrenar más. He oido hasta seis o siete semanas, he oído de todo. A partir del 12 de junio, trabajamos cualquier día para volver".

Jugar los lunes

"Es lo que espero, también todos los lunes. No debería haber problema para que las once jornadas se pueda jugar el lunes. Ya no existe en esta situación el problema de los espectadores".