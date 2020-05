La abismal diferencia entre el sueldo de Cristiano y los demás jugadores de la Juventus

En tiempos de coronavirus, muchos equipos hacen lo posible por poder salir adelante. Varios de ellos han decidido hacer eRTES o directamente reducir el salario a sus jugadores.

La Juventus es uno de esos conjuntos que no pasa por el mejor momento posible, lo que ha hecho que desde el equipo turinés se esté pensando qué hacer para que afecte lo menos posible la crisis del Covid-19.

Según el portal Calcio e Finanza, la Juventus vive una situación un poco insostenible con los sueldos de sus jugadores. El medio italiano ha publicado una lista con los salarios netos (sin incluir primas) de los diferentes jugadores del conjunto italiano.

El jugador que más cobra, como no podía ser de otra manera, es Cristiano Ronaldo, con un sueldo de 31 millones de euros. No llamaría mucho la atención de no ser por el sueldo de los siguientes jugadores de la lista: De Ligt e Higuaín cobran 7,5 millones de euros cada uno. Dybala percibe un salario de 7 millones, Khedira cuatro y Buffon 1,5.

Todo ello ha hecho, y tras el interés por hacerse con los servicios de Arthur, jugador del Barcelona -cobraría unos 3,5 millones de euros-, que la Juventus esté interesada en poder vender a Pjanic, jugador que tiene un sueldo de 6,5 millones de euros.

