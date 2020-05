El Getafe anuncia que regalará el abono de la próxima temporada de La Liga a 13.500 azulones

El presidente del Getafe, Ángel Torres, ha dado una gran noticia a todos los abonados del club. Ante el nuevo panorama que ha provocado el Covid-19 y la única opción de terminar la temporada sin público en las gradas, el máximo responsable del club azulón ha anunciado que regalará el abono de la próxima temporada a todos aquellos que hubieran pagado por él para la 2019/2020 en una entrevista en Radio MARCA.

Esta es la forma de compensar a una afición que ya no volverá a ver en el Coliseum Alfonso Pérez a su equipo hasta el comienzo de la 2020/2021. Aún así, no está del todo claro que los 13.500 azulones que se beneficiarán de la medida puedan ver a su equipo toda la próxima temporada ya que parece que sin una vacuna, no habrá público en los estadios. "Todos los actuales abonados del Getafe tendrán su abono gratis para la próxima temporada de Liga", confirmó.

Además, también declaró que en su club no se ha hecho ningún ERTE e informó de que todos los trabajadores "están al día" sin ninguna deuda y dijo que en el caso de que hiciera falta dinero, lo pondría de su "bolsillo".

También habló sobre la final de Copa que tienen que disputar Athletic y Real Sociedad y declaró que es partidario de que se juegue lo más rápido posible siempre antes del inicio de la próxima temporada. "Y con público", dejó claro.

Sobre la vuelta del fútbol, indicó que es una de las mejores "medicinas" y manifestó que es consciente de que, aunque no es posible, a todo el mundo le gustaría llenar los campos. "Al menos el poder escucharlo por la radio es una buena medicina", agregó.

Asimismo, se refirió al partido que tenía que haber disputado ante el Inter correspondiente a la ida de los octavos de final de la Europa League: "Recibí presiones para viajar a Italia porque alguien le dijo a la UEFA que mandaba mucho y que el Sevilla y el Getafe iban a viajar a Roma y Milán".

