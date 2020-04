Ángel Torres estalla por el plan de la RFEF: "Sale con esto para enfrentarnos a los equipos"

El presidente del Getafe, Ángel Torres, ha estallado ante la propuesta de la RFEF de designar los clasificados para Europa según la tabla actual en caso de que no se pueda reanudar el fútbol. Bajo esta norma, el conjunto azulón terminaría obteniendo el billete para la Europa League pese a estar empatado a puntos con la Real Sociedad, que es cuarto e iría a la Champions League.

"No entiende nadie lo que ha hecho la Federación porque nadie le ha pedido opinión. El presidente de la UEFA dijo que el país que no terminase su liga no iba a jugar en Europa", dijo sumamente enfadado en El Transistor de Onda Cero. Si dos equipos terminan con los mismos puntos el primer criterio para decidir es el gol average particular... y nosotros ganamos a la Real Sociedad", añadió.

Torres carga contra la Federación: "No tendrá otra cosa que hacer la Federación que inventarse una lista que nadie le ha pedido. La propia UEFA ha priorizado la finalización de los campeonatos nacionales". Y añadió: "La Federación ha mentido, se ha sacado de la manga algo que nadie le ha pedido. Espero que mañana LaLiga lo impugne, esto no tiene más recorrido".

Julen Lopetegui, en un partido del Sevilla de la Europa League Reuters

Los clubes, en contra

"La Federación sale con esto para enfrentarnos a los equipos, entre nosotros. Yo no me callo, cuando tengo que defender al Getafe voy con todo, yo defiendo a los míos", siguió el presidente del Getafe. "Es que si hemos empezado un campeonato con unas normas y con un reglamento, ahora no podemos cambiarlo. De la Comisión, el Cádiz ha planteado que se retirara esa propuesta y creo que Lopetegui también ha votado en contra".

"Somos un club modesto pero nadie me va a dar lecciones en el fútbol español. Estoy indignado, no entiendo que de esa Comisión no se hayan levantado todos y se hayan ido", concluyó.

