Los médicos de La Liga piden expertos en Covid-19: "No podemos decidir sobre algo que no nos toca"

La Liga se pone en marcha. El aficionado al fútbol empieza a ver la luz al final del parón por el coronavirus esta semana cuando ha puesto la televisión, ha abierto las redes sociales o ha entrado en su medio de confianza y ha visto a los jugadores de los principales equipos de vuelta en sus ciudades deportivas. España entra en esa nueva normalidad con el deporte fetiche de la mano.

La polémica estuvo servida entre futbolistas, asociaciones, entes y opinión pública sobre si debían someterse a los test los profesionales cuando no todos los sanitarios estaban teniendo acceso a esas pruebas. De hecho, el CSD se ha molestado por el hecho de que se hayan hecho de forma masiva ya que su protocolo lo que proponía era que se hicieran solo cuando hubiera indicios de contagio.

Y es que la existencia de tres directrices distintas, la del Consejo Superior de Deportes, la de la Real Federación Española de Fútbol y la de LaLiga han creado muchas dudas entre las personas en las que han delegado la responsabilidad de hacer las pruebas: los servicios médicos de los equipos. Aunque la patronal es la que está guiando a los clubes ya que fueron ellos los que han repartido los test, estos sanitarios siguen teniendo dudas sobre esta situación.

Leo Messi, protegido con mascarilla y guantes para acudir a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para hacerse la prueba del Covid-19 EFE

Rafael Ramos es el presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, una organización que reúne a la mayoría de los profesionales de los clubes del país y una de las patas de algunos de estos protocolos. No todos, como le confiesa a EL ESPAÑOL y como mostraron en su último comunicado contra las directrices del CSD.

"El protocolo se queda muy corto. Ponemos de manifiesto que estamos dispuestos para trabajar, el Consejo podía haber puesto algún experto en la indicación de los test. Nosotros somos médicos deportivos, podemos tener todos los conocimientos del mundo deportivo, pero no somos expertos. Tenemos la sensación de que el Consejo ha contado poco con nosotros", explica el también jefe de los servicios médicos del Real Valladolid.

Especialistas en Covid-19

En el comunicado del pasado fin de semana solicitaban especialistas en coronavirus para que sus compañeros, que se están enfrentando estos días a la vuelta a la actividad, no se enfrenten solos a esta amenaza que supone el Covid-19. "Han trasladado la responsabilidad de decisión sobre los casos a los médicos, cuando no han contado con nosotros. Tenemos que tomar responsabilidades que no nos tocan. Nuestra responsabilidad es el alta deportiva, para los riesgos laborales existen las sociedades de previsión de riesgo", expone Ramos.

El hecho de que se transmitiera las decisiones de dar permiso a las empresas para la realización de pruebas a las diferentes comunidades, les ha hecho trabajar con diferentes formas de ver la situación. "Además de los permisos que se han pedido a las consejerías, se han pedido orientación a los colegios médicos y hemos tratado de solucionar el tema legal a partir de las sociedades de previsión de riesgo", explica el presidente de la AEMEF.

Rafael Ramos, en un partido del Real Valladolid Andrea Design

Aún así, el ambiente entre los médicos es más esperanzador con el paso de los acontecimientos. Los mensajes que le llegan a Rafael Ramos son "cada día de más tranquilidad. Cada día tenemos las cosas más claras". Pero, también reconoce esa falta de respaldo por parte de las autoridades y, aunque no se verán "responsables de un positivo", sí que lo son del "alta deportiva de ese positivo", algo que aún les inquieta por la inexactitud de los test.

Positivos y concentraciones

En estos días sobre todo se habla de algunas cifras previstas de positivos. A partir de este jueves LaLiga y los clubes comenzarán a conocer los resultados, pero la patronal prevé entre 25 y 30. "Por porcentajes, podíamos pensar en esa cifra. Se desvaría un poco por una razón: algunos clubes han tenido algún número importante de positivos. Yo creo que van a ser menos de 25 o 30. No existe todavía una estadística publicada que nos acerque los positivos asintomáticos que vamos a tener", sentencia Ramos.

Pero si hay algo que sigue provocando fricción entre los futbolistas y el resto de organismos, son las concentraciones. Tanto el protocolo del Consejo Superior de Deportes como el de LaLiga proponen concentraciones en una fase concreta de la preparación para el regreso de la competición. Los profesionales no quieren concentraciones tan largas, apuestan por las habituales de un día o un espacio más corto de tiempo, no dos semanas como se plantea.

Jesús Vallejo se somete a la prueba del coronavirus Twitter (@GranadaCF)

Los médicos tampoco ven con buenos ojos estas concentraciones. "Ahora mismo no entendemos la concentración a nivel psicológico porque, si concentras a un chaval, lo dejas hecho polvo. Dentro de seis semanas, a lo mejor la situación social ha cambiado. Hace cinco días no podíamos salir y ahora todos los días salimos", explica Ramos.

Esta enfermedad es muy imprevisible, pero la recuperación va por muy buen camino y los sanitarios de los clubes confiarían en poder evitar esas concentraciones. "Quizás tengamos algunos fármacos más eficaces y la gestión de las pruebas no necesite esperar 48 horas, si no que sea más rápido el proceso. No podemos dar una visión tan a largo plazo. A lo mejor en cuatro semanas todo el mundo puede andar de forma más normal por la calle. Quizá no hagan falta esas concentraciones burbuja", argumenta el presidente de AEMEF.

Las lesiones

Una vez superen estas pruebas de detección del Covid-19, los jugadores comenzarán con las sesiones individuales que LaLiga pretende que empiecen todas a la vez, aunque algunos hayan pasado los test antes que otros. Ante esta fase los médicos manifiestan un temor mayor: el físico de los jugadores.

A nivel médico nos preocupaba el estado psicológico después de tanto parón. Todos somos miedicas con esta situación. Esa sensación de miedo va a condicionar claramente el rendimiento de los chicos, estoy convencido. A nivel de lesiones, habrá una incidencia negativa también. No tenemos una experiencia similar. "Puede aumentar la incidencia de lesiones en más de un cinco por ciento. Es una previsión, pero estamos preocupados por esto", explica Ramos.

"Jugar con tan poco espacio de tiempo aumenta el riesgo de lesión. Las lesiones musculares son las que podemos prevenir con el entrenamiento y la alimentación. Con este tiempo que llevamos, alguno seguramente no recupere de la misma manera y aumenta el riesgo de lesión", argumenta el presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol.

Para mitigar este tipo de consecuencias negativas del regreso de la competición, desde diferentes asociaciones se están buscando soluciones. Esta semana cogía relevancia la idea de la Asociación de Futbolistas del Reino Unido de recortar los tiempos de los partidos y Ramos incide en que ellos ya propusieron a la Federación "el tema de los cinco cambios, varias paradas durante el partido por el calor e incluso que hubiera cambios de rugby".

"Va a ser difícil que en tan poco tiempo se llegue a un acuerdo para que cambien estos formatos aunque sea una cosa excepcional. Podían ser muy interesantes", expone el presidente de AEMEF. Rafael Ramos también pone el foco sobre los horarios de los partidos para "que sean en horas que no afecte tanto el calor" de forma "que no se dependa de los horarios televisivos".

[Más información - Así se desinfectan las instalaciones de los clubes de La Liga: sin ozono y con mantenimiento a diario]