Manu Hernando, jugador del Racing: "Riesgo cero no hay, pero tenemos que poner de nuestra parte"

Manu Hernando abandonó Valdebebas durante el pasado mercado de invierno para dar un paso adelante en su carrera. Su club de destino fue el Racing de Santander, un histórico de España que lucha por conseguir la salvación en Segunda División.

El central ha conseguido hacerse un hueco importante en El Sardinero y solo el parón obligado por la crisis del coronavirus le apartó de su ascensión.Ahora se prepara para la vuelta a los entrenamientos y lo hace con la máxima ilusión. "Estamos listos y con muchísimas ganas", nos dice Manu Hernando.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con el canterano del Real Madrid, que descarta un regreso al Castilla ya que mira hacia el futuro con optimismo y con el sueño de poder volver algún día al club blanco, para triunfar como hicieron en su día Carvajal o Lucas Vázquez.

Manu Hernando calienta antes del Trofeo Santiago Bernabéu. Foto: Pedro Rodríguez / El Bernabéu

¿Cómo has llevado el confinamiento?

La verdad es que días buenos y días malos, supongo que como todos. Al final al estar tanto tiempo se te hacen largos los días, otros días tienes suerte y se te pasa más rápido y no te enteras. Pero como la mayoría de gente, intentando estar distraído el máximo tiempo posible, ahora que podemos salir pues aprovecharlo, estar fuera lo que podamos y que nos dé un poco el aire. Y en el tiempo libre pues ver series, películas y estar con la familia, que de normal no puedes estar tanto con ellos.

Pronto comenzará la vuelta al trabajo, ¿estás preparado?

Sí, estamos listos todos y con muchísimas ganas. Echas de menos volver a jugar y volver a competir. La verdad que tenemos ganas de volver siempre y cuando se tenga la seguridad que debemos tener, está claro. Empezaremos con entrenamientos individuales y veremos cómo va evolucionando todo. Ojalá que en poco tiempo podamos entrenar en grupos para poder competir.

La competición podría reanudarse el próximo mes de junio, ¿tienes ganas o eres de los que prefiere que no se juegue hasta la temporada que viene?

Sí, siempre y cuando se tenga la seguridad que se tiene que tener. Riesgo cero no se va a tener, pero ni para nosotros ni para nadie. Al final es tú trabajo y creo que tienes que poner un poquito de tu parte también.

De jugar, se hará sin público, ¿concibes el fútbol sin aficionados en las gradas?

Va a ser un poquito raro para todos. Estamos acostumbrados a tener los campos bastante llenos, con bastante gente. Pero bueno, al final va a ser para todos, tanto para nosotros como para el rival. Al principio se nos hará un poco extraño, pero al final en cuanto empieza a rodar el balón no piensas en otra cosa que no sea jugar. Lo demás es secundario. Todo será acomodarse en cada partido.

Una opción con la que se ha venido especulando es con las concentraciones durante el tramo final de curso, ¿qué te parece que se pueda implantar esta medida?

Yo creo que es una medida que nos daría bastante seguridad, pero la veo poco viable. En mi caso a lo mejor es más fácil, pero también hay jugadores que tienen una familia entera en casa y creo que al final es difícil que las dejen para irse a una concentración que dure uno o dos meses. Entiendo a los jugadores que no quieren ese recurso para nada y es entendible.

Manu Hernando, en un entrenamiento con el Racing de Santander realracingclub.es

En la última ventana de transferencias dejaste el Castilla para jugar en el Racing, parón aparte, ¿qué tal es esta nueva experiencia en el club cántabro?

Desde el primer día que vine, súper a gusto con los compañeros de equipo, con la ciudad y con la afición. Al final suena típico, pero es la verdad, desde el primer día he estado muy a gusto. La verdad es que el paso que das es bastante grande. Jugar en Segunda División es diferente, estás ante un ambiente que ya ves que es más profesional. Creo que me he adaptado muy bien y espero acabar este año con ese buen ambiente. Al final no vamos a tener a la afición en el campo, pero creo que van a estar apoyando por las redes o por los sitios que puedan estar con nosotros.

Tenías un viejo conocido en la plantilla racinguista, ¿es Luca un apoyo para ti?

He estado con él desde que teníamos 12 años, prácticamente toda una vida juntos. Hemos crecido juntos y subiendo categorías en la cantera del Real Madrid. Siempre he dicho que es un gran amigo para mí, un gran apoyo. Claro está que al venir aquí era un punto fuerte. Al final si vas a un sitio nuevo y tienes una cara conocida, la acomodación es bastante más fácil.

Antes de la suspensión del fútbol en España habías encarrilado una racha de siete partidos como titular. Esto después de un inicio de temporada muy complicado en el Castilla, ¿qué ha supuesto para ti ese cambio de rol?

La verdad es que sí venía de un año o medio año que las cosas no estaban saliendo como yo quería y como tenía pensado. Venía también de una lesión que me impidió un poco estar con el equipo y al final tomé una decisión que ha sido súper buena, la de salir en invierno. El Real Madrid se ha portado muy bien conmigo, me dejó salir y no me arrepiento para nada y menos por el sitio que he elegido.

Las lesiones han lastrado tu continuidad, pero has seguido adelante, ¿fue esto lo que te alejó del once titular en el Castilla?

Sobre todo fue el año pasado. Tuve tres, cuatro lesiones que no fueron graves, pero que al final te apartan, igual estuve unos cinco meses fuera. Pero sí es verdad que el año pasado mientras estuve bien fui importante con el equipo y jugué la mayoría de partidos. El problema vino este año que pensábamos que la situación iba a ser diferente, encima vino una lesión que aunque no fue grave pues... cosas que no ayudan al final te acaban apartando un poco del equipo. Así que decidí dar el salto que no di en verano, lo decidí dar en invierno, un poco más arriesgado, pero salió bien.

¿Cómo ha sido tu relación con Raúl en el Castilla?

Un entrenador más, al final el entrenador que no te pone te va a gustar menos que el que te pone, está claro. Pero bueno, la verdad es que no tengo ninguna queja, él se portó siempre bien conmigo. Él ha decidido no contar conmigo y hay que respetarlo, y trabajar para que esas situaciones no se repitan.

También has trabajado con Zidane, ¿cómo es el francés como entrenador? En las distancias cortas...

Bueno, con él tampoco he tenido esa relación de jugador - entrenador. Las veces que subíamos tampoco hablábamos mucho con él. Pero sí que es cariñoso y nos trataba súper bien. Cuando íbamos de gira sí que estaba estar cerca de nosotros y nos daba consejos, tanto él como su ayudante. Ninguna queja para ellos tampoco, pero sí mucho agradecimiento para todos ellos por como me han tratado.

En el Real Madrid has compartido entrenamientos con algunos de los mejores del mundo, pero de entre todos, ¿con cuál te quedas?

Si te fijas en la calidad o en la técnica individual... Hay una calidad que no te puedes ni imaginar, no sabría con quién quedarme. Pero si me tengo que quedar con alguien, me quedaría con Sergio Ramos. Tiene un liderazgo, es el número uno del vestuario. Tiene algo especial, da impresión.

Ramos, Varane… y también Nacho que es producto de La Fábrica y se asentó en el primer equipo, ¿son ellos en el espejo en el que te miras?

Está claro que para todo canterano, los canteranos que están en el primer equipo son ejemplos. Carvajal que salió y volvió, Lucas Vázquez... Al final son espejos en los que mirarte. Al final el sueño de todos es estar ahí y ellos demuestran que se puede conseguir.

Manu Hernando, Reguilón y Dani Gómez celebran un gol con el Castilla

Recientemente se ha hablado de que tus apariciones en los entrenamientos del primer equipo del Real Madrid se acabaron por un encontronazo que tuviste con Cristiano Ronaldo tras una entrada, ¿qué hay de cierto en ello?

Nada, es totalmente falso. Cristiano se fue en el 2017 y yo tengo fotos entrenando con el primer equipo en los años siguientes. La noticia está ahí y que cada uno se monte la película que quiera.

También has trabajado con Guti, ¿le ves como futuro entrenador del Real Madrid?

Sí, con Guti trabajé en juveniles. Para mí fue un entrenador que marcó en la pequeña carrera que llevo un antes y un después, sobre todo en mi juego. La verdad que le debo mucho al míster como le llamamos nosotros. Creo que es pronto para hablar sobre eso, pero yo sé que él quiere y que tiene capacidad. Pero es pronto, igual que es pronto para mí.

Además has compartido vestuario con jugadores como Achraf y Fede Valverde. El primero suena para ser miembro de la plantilla a partir de la próxima temporada y el segundo ya es un jugador importante en el plantel, ¿los ves como los futuros pesos pesados del vestuario?

Con Fede sí que coincide en la Youth League y con Achraf he estado bastantes años en la cantera. A la vista está. Fede ya se ha asentado en el primer equipo y tiene su sitio yo creo que para bastantes años. Y Achraf está demostrando que es un lateral de presente y de muchísimo futuro. Ojalá pueda triunfar en el Real Madrid porque yo sé que es un sueño para él.

Y Óscar Rodríguez, ¿crees que puede tener un sitio en el futuro del Real Madrid?

Para mí es como un hermano, es de los mejores amigos que tengo. Con la mano en el corazón puedo decir que en un futuro puede estar donde quiera. No he visto un jugador con tanta calidad y tan bueno como él. Le deseo todo lo mejor, se está viendo que en unos años va a poder estar donde él quiera y ojalá sea en el Madrid, es el sueño de todo canterano.

Manu Hernando y Óscar Rodríguez, durante la gira de pretemporada del Real Madrid Instagram (@manuhernando4)

Volviendo a ti, al final del presente curso se acaba tu cesión, ¿tienes algún plan de futuro? ¿Prefieres volver al Castilla o una nueva cesión para seguir ganando experiencia?

Volver al Castilla, no. Das el paso a jugar en Segunda División y ahora ni por parte del club ni por la mía lo vemos viable. Sería como dar un paso atrás. Me he acomodado bien a Segunda División, estoy compitiendo bien, ojalá que de aquí pueda ir para arriba, no dar un paso atrás. Al final no sabemos nada, hay que esperar a que se abra el mercado y ver qué pasará.

Vuestro objetivo es la permanencia, ¿el vestuario cree que es posible remontar y continuar una temporada más en Segunda?

Hemos estado jodidos, pero confiamos, siempre lo hemos hecho. Al final si las matemáticas te dicen que es posible hay que confiar. Hemos demostrado que podemos ganar a los de arriba, que es lo más difícil. A un equipo como el Zaragoza, que para mí es de los mejores de la liga. En Segunda el de abajo puede ganar al de arriba y viceversa. Hay que trabajar cada semana e intentar sacar los máximos puntos posibles, creo que es posible. Al final el Racing es el equipo que me ha dado la oportunidad y claro que le he cogido cariño.

Y en cuanto a ti y el futuro, ¿te ves dentro de unos años convertido en un Nacho o Carvajal, pudiendo jugar en el Real Madrid?

Ojalá, ese es mi sueño, el poder jugar ahí algún día. Trabajaré y lucharé para poder estar ahí algún día.

