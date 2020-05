Jémez amenaza al Rayo: "No es ético el ERTE del club... ni que yo me marche el 30 de junio"

Paco Jémez ha sido una de las personas dentro del mundo del fútbol más críticas con las decisiones que se han ido tomando durante la crisis del coronavirus. El técnico del Rayo Vallecano no ha dudado tampoco cuando ha tenido que cargar contra su propio club. Esta semana el conjunto del sur de Madrid ha anunciado un ERTE que afectaría a los trabajadores del club y el andaluz se ha mostrado muy molesto por esta circunstancia.

Jémez explicó esta pasada noche en El Transistor de Onda Cero que no entendía que el club hubiera decidido aplicar esta medida. "Creo que el Rayo es un club económicamente muy saneado y éticamente no debería haberse acogido a un ERTE porque no lo necesita", criticó airadamente. El preparador considera que después de dar 20 millones de beneficio, no es ético ir por esta vía.

De hecho, siguiendo por este camino, Jémez no descartó una salida de la entidad rayista... el día 30 de junio. "¿Qué hacemos ahora con los contratos que terminan el 30 de junio? Es que legalmente, la ley me ampara para el 30 de junio decir señores ahí se quedan, porque acaba mi contrato, pero éticamente no lo es", explicó el técnico.

Paco Jémez, técnico del Rayo Vallecano EFE

Jémez ve más cercana la vuelta del fútbol y, dejando a un lado el asunto de los contratos, ha tranquilizado a la afición del Rayo Vallecano mostrando su compromiso de que lucharán por el ascenso. "Que nadie dude que cuando volvamos nos vamos a dejar todo para estar entre los 6 primeros, el que no venga a luchar, no le quiero en mi equipo", expresó el entrenador andaluz.

