Gálvez, el ex del Rayo en Catar: "Los contagios de coronavirus aumentaron por la religión"

Alejandro Gálvez fichó por el Rayo Vallecano en la temporada 2018/2019 volviendo así a la que fue su casa desde julio 2012 hasta mayo 2014. En su segunda etapa en el conjunto madrileño, no pudo salvar al cuadro vallecano del descenso a Segunda División y acabó fichando el año pasado por el Qatar SC.

Tras haber estado ya en Alemania en el Werder Bremen, el jugador andaluz de 30 años iniciaba así un nuevo periplo en un país completamente distinto a los que ya conocía.

En su primera temporada lejos de Europa, Gálvez se encuentra muy feliz en un país que centra las miradas del fútbol internacional como anfitrión de la Copa del Mundo de fútbol de 2022.

Eso sí, no dejando de lado el coronavirus tras ver ya cómo se han aplazado los JJOO y la Eurocopa debido a ello, además de haber provocado el parón de todas las grandes competiciones, incluida la liga catarí. En Catar hay unos 5.000 casos confirmados, 510 personas curadas y ocho fallecidos, según las cifras dadas por el gobierno de dicho país. EL ESPAÑOL ha podido hablar con Gálvez sobre todo ello.

¿Cómo estás viviendo el tema del coronavirus en Catar?

Estamos viendo que en España está todo muy complicado y que la gente tiene que quedarse en casa debido a ello para que el proceso de recuperación sea más rápido. En Catar no hay muchos infectados, hay algunos contagios al día y muchos recuperados. Todo ello se debe también a que no tenemos ningún problema con el material sanitario, cosa que en España sí.

Gálvez, durante un partido con el Qatar SC

¿Se está tomando alguna medida en Catar?

El gobierno catarí recomienda que la gente se quede en casa, pero apenas hay medidas, ya que solo están cerrados los comercios y los restaurantes. Se puede salir a la calle con total normalidad.

¿Ayuda a controlar el coronavirus que el país posea una economía fuerte y sea una gran potencia?

Sí, por supuesto. Catar es un país muy poderoso y económicamente muy fuerte, y por eso no hay problemas con el material sanitario. Hay menos contagiados que en España debido a que existe un plan económico muy alto. Estamos viendo que en España está habiendo muchísimos problemas porque hay mucha más gente infectada y no dispone de tanto material. Al final cuando un país económicamente es poderoso como Catar tienen muchas más facilidades. En ese sentido aquí el material sanitario es muy amplio, no hay ningún problema.

¿El material sanitario se produce en Catar?

No lo sé de donde proviene, pero vendrá de Catar porque este país también ha ayudado a España y a Italia

Catar es un país creyente muy fuerte, ¿se reza mucho?

Sí. Es más, ha habido problemas de infectados por la religión y han aumentado debido a ello porque las mezquitas están cerradas. Todo ello provocó que la gente se reuniera en los altos de los edificios para rezar y para sus creencias religiosas, por lo que al estar en grupos de unas setenta personas el riesgo de contagios era mucho más. Ahora el gobierno catarí ha prohibido esas reuniones y ha exigido que se rece desde casa.

¿Vosotros seguís entrenando?

Nosotros llevamos un mes que estamos haciendo entrenamientos online y salgo a correr en el jardín de casa esperando que nos digan algo el 30 de abril, ya que la liga está parada.

Gálvez, en un partido con el Rayo EFE

Si se reanuda la liga después de esto jugarían en fechas donde hace mucho calor, ¿está el cuerpo preparado para ello?

Es cierto que los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero son espectaculares porque las temperaturas están entre los 19 y los 24 grados. Pero entre abril y parte de septiembre el calor es terrible. Eso sí, contamos con que los estadios tienen aire acondicionado e incluso hay gente en la grada que siente un poco de frío al estar parada. No creo que haya ningún problema, los estadios están preparados para el calor.

¿El gobierno catarí ha podido mentir en las cifras de contagios y muertos?

No, porque si hubiese más de las que ellos anuncian, las normas serían mucho más estrictas. Aquí se hace casi vida normal.

¿Qué tal tú en Catar?

Muy bien, una experiencia diferente. Sabía que habían venido ya varios jugadores aquí y la oportunidad que me dieron fue muy buenas. Me han hecho hasta capitán y me siento con mucha importancia: Me queda otro año de contrato y quiero seguir más tiempo. Y en cuanto a calidad de vida es de los mejores países donde uno puedo vivir.

Llegaste a jugar en Alemania y se habla de que pronto podría empezar la Bundesliga y que hay equipos entrenando ya ¿cómo ves eso?

Yo creo que es una irresponsabilidad que empiece un campeonato debido a los contagios y muertes que hay. Lo importante es que nos recuperemos y que no vaya a más. Pero si en Alemania consideran que no tienen tantas muertes e infectados y que pueden entrenar y jugar, eso ya es problema de ellos.

Mundial 2022, ¿cómo se está viviendo en Catar?

Aquí se siguen construyendo estadios y espacios de cara al mundial. Se sigue trabajando sin problema alguno a pesar de que haya habido ya varios casos de trabajadores contagiados debido a que estaban en las obras. No se trabaja al mismo nivel que hace unos meses, pero no creo que haya problemas en que sigan y en la cita de dentro de dos años.

Imagen del estadio Ras Abu Aboud para el Mundial de Qatar 2022. FIFA

¿Podrías ver peligrar el Mundial 2022 por el coronavirus?

Nadie habla de eso y menos en Catar porque no hay muchos infectados ni muertes. Así que no, no peligra el Mundial en ningún momento. No va haber ningún problema para que todo llegue en perfectas condiciones.

¿Hay muchas diferencias entre el fútbol catarí y el español?

Hay diferencias, pero no muchas. El nivel alto, pero el ritmo es más bajo. Y lo que más me has sorprendido es el nivel de exigencia.

¿Echas de menos España?

Yo estoy muy feliz donde estoy. En todos los equipos he vivido grandes vivencias, pero uno tiene que saber elegir bien y durante mi carrera he sabido hacerlo. Ojalá me quede muchos años en Catar y pueda prolongar mi contrato con mi equipo. qatar y pueda prolongar mi contrato.