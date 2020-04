Así es el calendario para la desescalada y la vuelta del fútbol en España: La Liga arranca el 14 de junio

El próximo 4 de mayo comienza en España el plan de desescalada después de que a mediados de marzo se decretase el confinamiento por la crisis del coronavirus. Tal y como anunció Pedro Sánchez en su comparecencia pública este martes 28 de abril, la desescalada será "asimétrica, gradual y coordinada", siendo diferente en los distintos territorios que forman nuestro país.

Cuatro fases en las que también se engloba al fútbol. La Liga, así como el resto de torneos domésticos, quedó suspendida por el avance del coronavirus en España. Mientras en países como Francia u Holanda, sus ligas han echado el cierre, aquí se espera poder finalizar la temporada 2019/2020 sobre los terrenos de juego, aunque eso sí, disputando los partidos sin público en las gradas.

Antes de eso, los equipos deberán volver a los entrenamientos. Unas semanas de preparación que si todo marcha bien irán seguidas por el regreso de La Liga. Este plan de vuelta al trabajo en las ciudades deportivas comienza con el inicio de la ya famosa 'Fase 0'. El presidente del Gobierno remarcó que se podrán llevar a cabo a partir del 4 de mayo entrenamientos profesionales e individuales.

Sergio Ramos en el entrenamiento en solitario

Antes de esa vuelta al trabajo de forma individual, los futbolistas deberán someterse a los pertinentes pruebas del Covid-19. Se habla de que esto sucederá entre los días 5 y 6, por lo que 48 días después se podría ver ya a los primeros jugadores tomar la actividad en sus respectivas ciudades deportivas. Un primer paso hacia la 'nueva normalidad'.

Siguientes fases de los entrenamientos

El plan de desescalada no será igual en todas las provincias. El tiempo total para alcanzar esa 'nueva normalidad' puede ir de las seis a las ocho semanas. Cada una de las fases puede alcanzar un tiempo de quince días, pero la separación de la 0 a la 1 en algunos territorios podría ser de tan solo una semana. Es precisamente la 'Fase 1' en la que se prosigue con el avance en los entrenamientos.

"De igual forma se permitirá el entrenamiento medio en ligas profesionales", dijo Pedro Sánchez durante su comparecencia pública. Esta podrá dar comienzo a partir del lunes 11 de mayo. Aquí los miembros de un mismo equipo todavía no podrá coincidir todos en una sesión, para esto habrá que esperar hasta finales de mes, en torno al día 26. Es por esas fechas cuando se prevé que los equipos puedan volver a ejercitarse en grupo para preparar el reinicio del campeonato liguero.

Vuelta de La Liga

El regreso a los entrenamientos de manera escalonada no será nada más que el preludio para el plato fuerte: el regreso de La Liga. La última jornada disputada fue la 27, eso quiere decir que aún faltan once para dar por terminada la temporada 2019/2020 del campeonato doméstico. O, lo que es lo mismo, para saber quién es el campeón, qué equipos juegan competición europea o cuáles descienden.

Koke ante el Granada EFE

El guion marcado es poder acabar La Liga antes del final de agosto. El torneo liguero dará comienzo el fin de semana del 14 de junio y durante el mes y medio siguiente se celebrarían esas once jornadas que restan para echar el cierre al presente y atípico curso. Uno de los puntos calientes durante estos meses de incertidumbre ha sido el tiempo de distancia de un partido a otro del mismo equipo.

En un comienzo se especuló con que este podría ser de 48 horas, propuesta que desde el primer momento rechazó AFE. Más probable es que haya partido cada 72 horas y así poder llegar a finales del mes de julio con el campeonato finalizado. ¿Por qué esa fecha? Porque agosto se quiere dejar libre para acabar tanto la Champions como la Europa League.

No habrá público en los estadios, pese a que los futbolistas antes del parón incidieron en que no tenía sentido jugar sin público. Lo más probable es que los aficionados no puedan volver a ocupar las gradas hasta ya entrado el 2021. Lo que sí habrá son test, muchos, y también todas las medidas preventivas y sanitarias disponibles para no poner en riesgo la salud de los profesionales, trabajadores de los clubes y sus familias.

Tiempo para la Champions

Si La Liga se queda con junio y julio, la Champions League hace lo propio con agosto. A falta de confirmación oficial, el plan de la UEFA, consensuado con sus distintas Federaciones miembro es que tanto la máxima competición continental como la Europa League puedan acabar su fase final en el octavo mes del año.

La reanudación podría llegar en la semana del 3 de agosto para comenzar a jugarse los distintos partidos entre martes/miércoles y viernes/sábado. Se pretende dejar los domingos libres por si queda algún encuentro pendiente en las diferentes ligas nacionales. La gran final de la Champions League en Estambul se celebraría, siguiendo este guion, el sábado 29.

[Más información: El Gobierno aprueba que el fútbol vuelva el 4 de mayo a los entrenamientos]