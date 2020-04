Así volverá el fútbol en plena pandemia: la Bundesliga no se parará otra vez si hay un positivo

¿Cómo volverá la Bundesliga? Todo apunta a que la alemana será la primera de las grandes ligas de Europa en retomar la competición tras el parón por la crisis del coronavirus. Falta el OK del Gobierno, que tardará en llegar un poco más de lo estimado e impedirá, por tanto, que se vuelva el 9 de mayo. Pero el plan ahora es que sea reinicie el campeonato una o dos semanas después.

Hay muchas preguntas acerca del protocolo que seguirá la Bundesliga para volver a competir y que los jugadores no se vean expuestos a ningún tipo de riesgo. Der Spiegel filtra un documento -que todavía no es oficial- en la que se explican todos los pasos a seguir y, sobre todo, se da respuesta a la cuestión más importante: ¿qué pasará si hay un positivo en la liga?

Si hay un positivo, no se volverá a suspender la liga. Se aislará al jugador y se seguirá jugando con la normalidad que permite la situación actual. En el protocolo se señala que no se dará el nombre del jugador, su aislamiento inmediato, tranquilizar al entorno, y avisar de los síntomas que tenga. Si no tiene síntomas, estará en cuarentena dos semanas. Si presenta síntomas, estará aislado hasta cuatro días después de que deje de tenerlos. Todo esto se realizará de una forma muy discreta.

Directivos y jugadores del Bayern Múnich con mascarillas FC Bayern

20.000 test para los equipos

La parte más importante para que vuelva el fútbol es la de los test. Estos, como ha ocurrido aquí en España, han generado una gran polémica por tratarse de un 'privilegio' para los futbolistas. Se comprarán en torno a 20.000 para cubrir hasta final de temporada tanto en liga como en Copa.

El protocolo mide cada detalle para asegurar al cien por cien la seguridad de los implicados. Desde el número de geles en los estadios, hasta una botella de agua con el nombre de cada futbolista. Las duchas estarán controladas, al gimnasio se irá con guantes, no habrá spas, se hará control de temperatura en los estadios y un largo etcétera de medidas par asegurar la vuelta del fútbol.

300 personas en los estadios

Y, por supuesto, se define cómo serán los partidos. Obviamente serán a puerta cerrada, aunque habrá hasta 300 personas en los estadios durante los partidos. En lo que es el campo de juego podrán estar hasta 98. En el palco y anillo del recinto se repartirán el resto. Así volverá el fútbol en Alemania, que ya va dando pasos para volver a la normalidad.

