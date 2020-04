Un futbolista de Boca Juniors, acusado por varias mujeres de violencia de género

Escándalo en el fútbol argentino. El foco se pone sobre la figura del jugador de Boca Juniors Sebastián Villa. Este lleva dos temporadas y media en el conjunto xeneize, pero no ha sido protagonista por esto, sino por un capítulo que tiene que ver con su vida personal.

Daniela Cortés, su pareja, ha compartido unas fotografías en las que aparece como presunta víctima de malos tratos. Golpes y la cara llena de sangre para denunciar el maltrato físico y psicológico al que le ha sometido el futbolista.

"Lamentablemente me toca hacer esto hoy porque ya no aguanto más. Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó. Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia, llamando a personas malas que trabajan en mi ciudad haciendo que solo entre en desesperación al ver a mi familia en peligro", dice Daniela.

◘️ Daniela Cortes pareja de Sebastián Villa, denunció al jugador por maltrato físico y psicológico desde su cuenta de Instagram. pic.twitter.com/hRmyOAbQbt — IBW ⑫◘ (@InfoBocaWeb) April 28, 2020

"Hago esto por miedo porque este hombre quien lo ve en redes o prensa como si fuera un hombre sabio y habla con madurez, pero la realidad es otra... Es capaz de hacer cualquier cosa. No saben la clase de hombre que es", finaliza Daniela Cortés en su publicación.

Una ex del futbolista, Alexandra Marín, se ha unido al testimonio de Daniela Cortés, asegurando que rompió su relación con Sebastián Villa por esto: "En algún momento también me maltrató. Les quiero decir a las mujeres que, aunque estemos confinados, no aguanten. Yo tomé la decisión a tiempo. Daniela me dijo que él le dijo que habíamos terminado la relación porque yo tenía otros proyectos...".

Defensa de Villa

Por su parte, el jugador también ha publicado un vídeo en el que adelanta que muy pronto dará las explicaciones pertinentes ante esto: "Tengo a mi madre, a mis hermanas... Aclararé que no estoy en mi casa y que no sé con qué intención se está publicando lo que se publicó. Aclarará la situación con las personas situaciones".

