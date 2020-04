El Gobierno informa a LaLiga de que no habrá aficionados en los estadios hasta 2021

Los equipos de La Liga podrían volver a los entrenamientos el próximo mes de mayo. De hecho, el CSD ha comunicado este mismo jueves se va a remitir al Ministerio de Sanidad un proyecto de protocolo para la vuelta al trabajo en las ciudades deportivas de los diferentes clubes.

Este sería el primer paso para la vuelta del fútbol. Desde la UEFA, también este 23 de abril, se ha instado a las diferentes Federaciones a finalizar los respectivos campeonatos domésticos. El objetivo es que entre los meses de junio y julio puedan llegar a disputarse las jornadas que restan para el final de las ligas.

Eso sí, que vuelva el fútbol no significa que también lo haga con público en las gradas de los estadios. De hecho, los campos permanecerán sin aficionados animando a sus equipos hasta 2021, tal y como han informado fuentes del Gobierno de España a los distintos clubes de La Liga.

El Camp Nou, vacío.

Esto supone un duro varapalo económico para los equipos, ya que parte de sus presupuestos depende de los ingresos por taquilla, la venta de abonos, palcos VIP... sin olvidar el merchandising que se vende antes de los encuentros. Sin embargo, la salud prima por encima del resto de intereses.

¿Cómo será la apertura?

La fecha exacta de la apertura de los estadios al público no se ha fijado, lo que es seguro es que no será antes de que acabe este 2020. La manera en la que se llevará a cabo será paulatina. No se verán gradas llenas de inmediato, sino que eso llegará con el tiempo. De hecho, se especula con que hasta que no haya una vacuna para el coronavirus no se volverá a ver un campo que complete su aforo.

