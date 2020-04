El gobierno británico insta a la Premier League a emitir sus partidos en abierto

La Premier League se podría emitir en abierto mientras se mantienen las restricciones de acceso del público a eventos deportivos. El Gobierno británico así lo quiere y presiona a la Premier para que retransmita los partidos gratis por televisión cuando el campeonato se reanude. Los planes serían volver a retomar la temporada a partir de junio, tal y como apunta el diario Daily Mirror.

Ya en los últimos días se hablaba de esta posibilidad, que confirmaría el Gobierno británico que pretende la vuelta del fútbol gratis y en abierto en esta situación excepcional. De esta manera se compensaría a los aficionados por no poder acudir a los estadios y evitar aglomeraciones en los domicilios para ver los partidos.

Los derechos del fútbol en Inglaterra pertenecen a Sky Sports y BT Sports, que son los proveedores de pago en las islas así como ocurre en toda Europa con sus respectivos canales. Habría que ver cómo se arreglaría con estas cadenas si les privan de comercializar los partidos de la Premier a través de sus plataformas.

Ilkay Gundogan, jugador del Manchester City REUTERS

Negociaciones sobre la mesa

Oliver Dowden, secretario de cultura de Reino Unido, ha hablado en The Telegraph acerca de este asunto: "He planteado ese desafío a la Premier en las conversaciones que hemos mantenido, si la competición vuelve a puerta cerrada y el público en general no puede tener acceso a él, tenemos sobre la mesa varias opciones creativas, y esa es una de ellas a considerar, y así lo ha reconocido la Premier", ha señalado.

El Gobierno ya le ha comunicado a la Premier sus preocupaciones en cuanto a las restricciones que se mantendrán durante bastante tiempo y busca en el fútbol abierto una forma de aplacar posibles riesgos. Mientras tanto, la liga inglesa busca cómo acabar la temporada a falta de nueve jornadas. Los rumores apuntan a que no se reanudará en ningún caso antes del 8 de junio.