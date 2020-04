Estela, futbolista del Madrid CFF y policía en cuarentena: "Creo que no se podrá acabar La Liga"

Estela Fernández (28 años, Madrid) lleva toda una vida dedicada al fútbol, pero desde hace tres años compagina su vida como jugadora profesional con la de policía. Fue en 2017 cuando aprobó la oposición para convertirse en Policía Nacional, misma profesión que uno de sus pilares, su padre. Y es que ya dicen que 'de casta le viene al galgo'.

La centrocampista milita en las filas del Madrid CFF desde la temporada 2018/2019 , un club que apuesta fuerte por el fútbol femenino, algo que la propia Estela pone de relieve: "Nuestro equipo mira por nuestros derechos". La jugadora intenta mantenerse en forma pese a la cuarentena, tanto con trabajo junto al resto de sus compañeras por videollamada o también de forma individual.

La Primera Iberdrola cerró por la crisis del coronavirus como el resto de competiciones deportivas en España, y prácticamente en el resto del mundo, pero todavía no se sabe si podrá reanudarse la temporada. Estela explica que es complicado poder acabar la temporada 2019/2020: "En otros países igual hay menos riesgo, no creo que sea muy seguro acabar la competición. Sé que va a ser muy injusto por todo, pero la salud es lo primero".

Estela Fernández, en un partido del Madrid CFF Instagram (@estela1091)

EL ESPAÑOL ha podido hablar con la futbolista del CFF y también policía. Una profesión que ha sido criticada desde hace años por distintos sectores, pero que ahora, como bien dice Estela, se ha comprobado que es muy necesaria para mantener el orden en la crisis global por la pandemia.

Futbolista y policía, ¿desde cuándo compaginas las dos facetas?

La oposición a Policía Nacional la aprobé en 2017 y desde ahí fui compaginándolo con ser futbolista, que eso es algo que desde pequeña he estado haciendo. Desde pequeñita he estado compitiendo primero en equipos masculinos y cuando pasé de categoría alevín, que no se puede jugar mixto, pues ya pasé a un equipo femenino. Futbolista soy desde siempre, aunque ahora más profesional porque esto gracias a Dios está evolucionando. Así que compaginarlo como tal desde hace tres años.

En estos tiempos de coronavirus y confinamiento, ¿cómo vive un policía su labor para que se cumplan las medidas del Gobierno?

Tengo ganas de que acabe ya, supongo que como todo el mundo. Sí que es verdad que la gente está cumpliendo con las normas generales del confinamiento. Aunque, bueno, siempre hay excepciones y la gente ya está un poco harta de todo esto. Quizá ahora se sale a comprar con más asiduidad o se está buscando como la trampa. Pero, en general, la gente lo cumple y creo que lo va a seguir haciendo.

¿Has sentido miedo en estas últimas semanas?

Como todo el mundo. Al final siendo una persona joven... aunque nunca se sabe. Pero sí por mi familia, por mi padre, mis abuelos, sobre todo más por ellos. Al final es un virus tan desconocido que da miedo y como a cada persona le afecta de una manera, pues más bien preocupación por ellos. Pero no en el trabajo, en el trabajo casi más por poder ser yo quizá una posible transmisora.

¿Crees que los españoles están llevando bien esas medidas del Estado de Alarma impuesto por el Gobierno?

A la gente nos gusta salir a la calle y yo creo que también es necesario. Estamos todos cansados de estar en casa, pero sí que veo que la gente respeta mucho al virus y eso hace que se cumplan las medidas. Sí es cierto que antes ibas al supermercado y veías compras muy grandes, y ahora ves a gente que a lo mejor lleva dos cosas. Eso sí pienso que de alguna manera es relajarse un poco. Pero también ves que sales a tirar la basura, te encuentras con alguien y la distancia no es de metro y medio, es de casi tres. Al final es que da miedo todo esto.

El de policía es un trabajo sacrificado y que muchas veces ha sido criticado, pero ahora os llaman héroes, ¿cómo te llega esto?

Quizá es en momentos difíciles cuando la gente aprecia no solo el trabajo que hacemos nosotros, sino el trabajo que hacen otros cuerpos que igual están más cuestionados. Nosotros tenemos un papel que a ciertos bandos de la sociedad no les gusta, pero yo creo que todo el mundo entiende que es necesario y ahora se ha vuelto a demostrar. De alguna manera se agradece que esto pase.

Las jugadores del Madrid CFF celebran un gol Instagram (@madrid_cff)

En lo referente a tu carrera deportiva, ¿cuándo decidiste que el fútbol era lo tuyo?

De pequeña hice kárate, llegué hasta el cinturón marrón, pero luego era demasiado entre el fútbol, los estudios y el kárate. Lo abandoné porque tampoco tenía mucho más tiempo. Mi padre jugaba y me llevaba allí, entonces yo me ponía a jugar al fútbol con los niños. Eso es lo que yo recuerdo, pero mi madre decía que bajábamos al parque y que yo me bajaba el balón porque quería jugar a regatearla. 'No querías pases', me dice, solo querías que yo te regateara o tú me regatearas. Es lo que ellos me han contado. Es algo innato.

Pasaste por el Rayo Vallecano y ahora estás en el Madrid CFF, ¿cómo te mantienes en forma durante el confinamiento?

Por las mañanas tenemos todos los días videollamada con el equipo y hacemos un entrenamiento de una hora, más o menos. Luego por las tardes yo hago mis sesiones y de alguna manera creas una rutina, así va pasando mejor este tiempo. No es lo mismo... sin correr, mi deporte exige eso. Pero se hace lo que se puede y al menos no perder músculo y la forma.

¿Crees que podréis acabar la temporada de la Primera Iberdrola?

Está todo como en el aire. Yo pienso que no se va a poder jugar, más que nada por cómo lo estamos llevando aquí. En otros países igual hay menos riesgo, no creo que sea muy seguro acabar la competición. Sé que va a ser muy injusto por todo, pero la salud es lo primero. Es que no sé... Es complicado, te pones en mil escenarios. Se contagia una persona y ya entra todo el equipo en cuarentena. Es muy raro. Yo creo que está difícil volver a jugar.

La situación para vosotras podría haber cambiado de no haberse firmado el convenio colectivo el pasado mes de febrero, ¿has pensado en estas últimas semanas cómo hubiese sido el escenario de no haber llegado el acuerdo?

Nosotras tenemos un club que sí que mira por nuestros derechos. Es cierto que esto ha cambiado y estamos más respaldadas, pero pienso que nuestro club no nos hubiese dado la espalda, yo me siento segura. Y ahora con el convenio más.

Estela Fernández, futbolista del Madrid CFF Instagram (@estela1091)

Muy duros tantos meses de negociaciones, una huelga de por medio… ¿qué sentiste al saber que ya teníais vuestro merecido convenio?

Lo mejor es que algunas situaciones que hemos vivido, pues las generaciones futuras no lo van a tener que pasar así. Te sientes más segura en muchos aspectos. Es un triunfo, algo para celebrar.

En el plano profesional y mirando al futuro, ¿cuáles son las metas que tienes en mente?

El fútbol me lo planteo como algo para disfrutar, así es como creo que voy a ser más feliz. Esa es la meta que me pongo. Profesionalmente me encantaría ganar una liga o ir con la Selección, pero bueno, creo que todo empieza por disfrutar.

¿Y un sueño imposible?

Imposible... no sé. Yo creo que en esta vida todo puede pasar. Pero igual diría ganar una Champions, eso sería algo casi imposible.

